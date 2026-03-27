La Compañía Danza Mobile acerca una experiencia de danza inclusiva al alumnado del CIP Santo Domingo, en Jaén capital

Alumnado del CEIP Santo Domingo en una experiecia de danza inclusiva - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del CEIP Santo Domingo, en Jaén, ha mostrado lo aprendido durante el proyecto 'El Cuerpo Simbólico', que la compañía Danza Mobile ha desarrollado en las últimas semanas en el centro.

Se trata de una de las propuestas seleccionadas en el Programa Andaluz de Arte y Educación, de las consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo, y que durante este curso escolar se implementa en 37 centros escolares de toda Andalucía para favorecer el acceso al arte y la cultura de su alumnado.

Durante varias semanas, 20 estudiantes de cuarto de primaria han participado, junto con el elenco de Danza Mobile, en un proceso creativo basado en la expresión corporal, la danza contemporánea y el teatro físico, en el que el cuerpo se ha trabajado como herramienta de comunicación, exploración y creación artística.

Este viernes han mostrado lo aprendido a través de una pieza creada en las semanas en las que el coreógrafo Álvaro Silva ha impartido los talleres en el centro. Le ha seguido otro número, 'La hermosa conversación de las manos', una creación de Silva interpretada junto a Helliot Baeza, intérprete formado en el Centro de Creación de Danza Mobile.

Finalmente, se ha establecido un coloquio abierto en el que alumnado, profesorado y equipo artístico han compartido sus reflexiones sobre discapacidad, inclusión y el papel de las artes escénicas como herramienta de transformación social y educativa.

Las sesiones en el aula han combinado dinámicas de improvisación, trabajo en pareja y en grupo, y creación colectiva, favoreciendo la experimentación y el descubrimiento de nuevas formas de movimiento y expresión. En este contexto, el alumnado ha explorado elementos como el ritmo, el espacio, la escucha, el gesto y la relación con los demás, integrando progresivamente estos recursos en pequeñas composiciones escénicas.

Todo el proceso ha puesto el foco en la creación de un espacio seguro y participativo, donde se han fomentado valores como la empatía, la cooperación y el respeto a la diversidad, promoviendo una mirada inclusiva hacia la discapacidad.

En conjunto, el trabajo en el aula se ha orientado a integrar arte, educación e inclusión, situando al alumnado en el centro del aprendizaje y entendiendo la creación escénica como una experiencia compartida de crecimiento individual y colectivo. Este enfoque conecta con los objetivos del Programa Andaluz de Arte y Educación, diseñado para integrar la creación artística contemporánea en los centros educativos andaluces.

A través de este tipo de proyectos, el programa fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y el conocimiento de los lenguajes culturales contemporáneos en el alumnado, al tiempo que impulsa valores como la inclusión, la igualdad y la participación activa, reforzando el papel del arte como herramienta educativa y de transformación social.

Otros de los fines del programa, garantizados en la selección de propuestas, es la promoción de la igualdad y la coeducación, el impulso a la diversidad cultural y el diálogo intercultural, así como la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la práctica artística.