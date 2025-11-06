Concluye la reforma de cubiertas en el IES San Juan Bosco, de Jaén, tras una inversión de 500.000 euros

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado dos obras de reformas de cubiertas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) San Juan Bosco, de Jaén, con una inversión total de 500.118,80 euros.

A través de ambas actuaciones se ha intervenido en 1.658 metros cuadrados de superficie, lo que ha permitido solventar las patologías que presentaban los tejados y mejorar el aislamiento térmico y acústico del centro.

Así lo ha indicado este jueves el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una visita al instituto, donde, acompañado por el director, Juan Antonio Pérez, ha comprobado el resultado de las actuaciones.

"La obra de mayor envergadura, por importe de 282.058,56 euros, ha consistido en el desmontaje de más de 880 metros cuadrados de cubierta inclinada de teja cerámica curva, que estaba dispuesta sobre placas de fibrocemento con fibras de amianto, y su sustitución por una nueva cubierta de teja cerámica mixta sobre panel tipo sándwich", ha explicado.

Los trabajos han incluido, además, la renovación del falso techo de escayola, que ha sido reemplazado por otro falso techo de placas acústicas anclado en una nueva subestructura bajo la cubierta. Además, se han sustituido las luminarias existentes por otras luces tipo led, caracterizadas por una mayor eficiencia energética.

La segunda de intervención, con una inversión de 218.060,24 euros, se ha centrado en la cubierta inclinada de la zona este del edificio, de 778 metros cuadrados de superficie. "Presentaba desplazamientos y roturas de tejas, lo cual provocaba filtraciones a los espacios ubicados bajo la misma", ha añadido Solano.

Las obras han supuesto la demolición de la cubierta de teja cerámica curva que existía y la ejecución de una nueva de teja cerámica mixta. Igualmente, para facilitar las tareas de mantenimiento se ha dotado a la cubierta de un acceso y se ha instalado una línea de vida.

Ambas intervenciones, que benefician a los 1.200 estudiantes del IES San Juan Bosco, forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Al respecto, el delegado territorial ha subrayado "la apuesta que realiza la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la mejora de las infraestructuras y espacios educativos de la provincia de Jaén. "Siendo la inversión, desde el 2019, de casi 63 millones de euros en 307 actuaciones finalizadas", ha destacado.