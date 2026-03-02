El Consejo Escolar de Granada aborda la escolarización y los resultados educativos del primer trimestre

Reunión del Consejo Escolar Provincial de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Consejo Escolar Provincial de Granada se ha reunido este lunes para abordar la escolarización y los resultados educativos correspondientes al primer trimestre del curso, la designación de representantes del Consejo en la Comisión Provincial de Garantías de Admisión para el curso escolar 2026/2027, y el análisis de las áreas de influencia en el proceso de escolarización.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín Gómez, en su calidad de presidenta del Consejo Escolar Provincial, ha valorado positivamente los datos presentados y ha destacado "el esfuerzo colectivo de la comunidad educativa granadina por mejorar los resultados académicos curso tras curso".

"Los datos de la primera evaluación del curso 2025-2026 nos muestran una realidad alentadora: Granada no solo supera la media andaluza en todas las etapas educativas, sino que mantiene una tendencia ascendente en el porcentaje de alumnado que promociona con todas las áreas superadas".

"Esto es fruto del trabajo diario de nuestros docentes, del apoyo de las familias y, por supuesto, del esfuerzo de nuestros estudiantes", ha señalado.

Uno de los puntos centrales del orden del día ha sido el análisis de los resultados académicos de la primera evaluación del curso 2025-2026, elaborado por el Servicio de Inspección Educativa de Granada.

Los datos reflejan, en términos generales, una evolución positiva respecto a cursos anteriores y una tendencia al alza en el porcentaje de alumnado que supera todas las áreas o materias, especialmente en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

En la etapa de Educación Primaria, los porcentajes de alumnado que aprueba todas las áreas en la provincia de Granada se sitúan por encima de la media andaluza en todos los cursos, con una media global del 82,31 por ciento frente al 80,83 por ciento de Andalucía.

Por ciclos, los mejores resultados se concentran en el primer ciclo (1º y 2º), con un 85,22 por ciento de aprobados, seguido del segundo ciclo (3º y 4º) con un 82,82 por ciento, y el tercer ciclo (5º y 6º) con un 79,26 por ciento.

La evolución en la última década muestra una mejora sostenida en la provincia, pasando del 77,84 por ciento en el curso 2019-2020 al 82,31 por ciento en el actual.

En ESO, los resultados también reflejan una tendencia ascendente.

El porcentaje de alumnado que aprueba todas las materias en Granada se sitúa en el 50,80 por ciento, superando nuevamente la media andaluza (48,06%).

En los últimos siete cursos escolares, el incremento en Granada ha sido de 9,77 puntos porcentuales, frente a los 8,76 puntos de la media andaluza.

En Bachillerato, el porcentaje de alumnado que aprueba todas las materias en la provincia alcanza el 45,88 por ciento, también por encima de la media andaluza (44,26%).

En los últimos seis cursos, el incremento en Granada ha sido de 8,51 puntos, superando nuevamente el avance andaluz (7,44 puntos).

En las modalidades de Bachillerato para Adultos, los resultados son más heterogéneos, con mejores cifras en la modalidad semipresencial (20,96% en Granada frente al 15,47% andaluz) que en la presencial (17,05% frente al 19,25%).

En cuanto al absentismo escolar, los datos acumulados entre septiembre y diciembre del curso 2025-2026 reflejan un total de 4.139 casos en la provincia de Granada, lo que representa un 93,09 por ciento respecto al mismo periodo del curso anterior (4.446 casos), consolidando así una tendencia a la baja.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la designación de representantes en las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión (CTGA), que este año tendrán un papel clave en el desarrollo del procedimiento ordinario de admisión del alumnado para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes públicos y privados concertados.

Según el calendario fijado por la Delegación Territorial, el proceso de admisión para el curso 2026-2027 se desarrollará entre los meses de marzo y septiembre, comenzando con la presentación de solicitudes del 1 al 31 de marzo y la constitución de las CTGA a inicios de ese mes.

Durante abril y mayo se celebrarán distintas reuniones de seguimiento, se publicará la relación de solicitantes y las resoluciones de admisión, se abrirá el trámite de audiencia y se llevará a cabo el sorteo público en caso necesario.

Asimismo, se procederá a la adjudicación de plazas al alumnado no admitido en los centros prioritarios y se habilitará el plazo de recursos.

Finalmente, los periodos de matriculación se distribuirán entre los meses de junio, julio y septiembre, según las distintas enseñanzas, completando así el calendario previsto para garantizar un proceso ordenado y transparente.