El Consejo de Transparencia garantiza que Educación cumple con la protección de datos del alumnado andaluz

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves en sede parlamentaria la "total transparencia y seguridad" del convenio firmado con Google para el uso de herramientas digitales en las aulas andaluzas. Castillo ha informado de que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictaminado, mediante resolución oficial, que la Consejería cumple con todas las garantías exigidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Según ha informado la Junta en una nota, tras una solicitud de documentación adicional por parte del organismo regulador para verificar la adecuación al marco legal vigente, la Consejería ha trabajado de forma conjunta con el Consejo y con Google para aportar todas las aclaraciones necesarias. "En diciembre remitimos toda la información requerida y el resultado es concluyente: cumplimos con todos los requisitos técnicos y legales", ha subrayado la consejera.

Asimismo, la consejera ha sido tajante al afirmar que "nunca ha habido una brecha en la protección de los datos personales del alumnado o del profesorado". Además, ha recordado que los convenios suscritos por la Junta con Google o Microsoft son idénticos a los firmados en otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra o el País Vasco.

Por último, Castillo ha puesto en valor la utilidad de estas herramientas, que "han permitido mantener la atención educativa de forma telemática durante los recientes temporales sufridos en Andalucía, ofreciendo servicios gratuitos y seguros para toda la comunidad educativa".