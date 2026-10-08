El Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira inicia el curso en Jaén con 245 alumnos

Apertura oficial del curso en el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira ha inaugurado oficialmente el nuevo curso académico 2026/2027 en Jaén con un total de 245 estudiantes matriculados. La lección inaugural ha corrido a cargo del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, ha participado en el acto de apertura junto al director del centro, Rubén Fernández, donde ha destacado la actividad de este espacio educativo.

Durante el encuentro, el delegado ha resaltado la diversidad de la oferta formativa del conservatorio. El plan de estudios se estructura en tres especialidades --Interpretación, Flamenco, y Producción y Gestión-- que se distribuyen a su vez en 20 itinerarios distintos.

En su intervención, el delegado ha hecho especial hincapié en la relevancia de la especialidad de Flamenco dentro de las enseñanzas superiores de música en Andalucía. "Contar con una formación superior especializada en Flamenco permite seguir desarrollando el conocimiento y la formación académica en torno a una manifestación artística estrechamente vinculada a la cultura andaluza", ha manifestado .

Asimismo, se ha referido a que la capital jiennense dispone desde el pasado curso de la nueva sede del conservatorio. Esta infraestructura ha permitido ampliar y mejorar los espacios para la actividad académica.

Por último, el delegado territorial ha detallado la estructura de la enseñanza musical en el territorio, precisando que la provincia de Jaén cuenta con una red integrada por un total de once conservatorios.

En concreto, la provincia dispone de seis centros elementales, cuatro profesionales y un único centro superior. Solano ha concluido destacando la función "fundamental" que desempeñan todos estos centros para garantizar el acceso de los jóvenes a una formación musical especializada y de calidad.

En el acto de inauguración del curso ha participado también el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha trasladado su reconocimiento al alumnado, al profesorado y al conjunto de profesionales que hacen posible el funcionamiento del centro.

"Para Jaén, que este Conservatorio esté aquí, y que esté así, es muy importante, tanto por la posibilidad que ofrece a los jóvenes de la ciudad de continuar en su tierra su formación musical como por la llegada cada curso de estudiantes de otros puntos de la geografía que, durante su etapa de formación pasan a formar parte de la vida de Jaén", ha dicho Millán.

El alcalde ha incidido en el trabajo que hay detrás de la formación del alumnado y ha reconocido el papel del profesorado, que acompaña a los estudiantes durante unos años que, ha señalado, requieren "mucho tiempo, mucha disciplina y mucha constancia".

El regidor también ha hecho referencia al proceso que ha permitido hacer realidad la nueva sede del Conservatorio. "Detrás hay muchos años de trabajo, de gente empujando y de administraciones colaborando", ha concluido el primer edil.

La inauguración oficial del curso ha estado amenizada por las actuaciones del grupo de percusión y de la banda de trompetas del centro.