Córdoba inicia el curso con la ratio reducida a 22 alumnos en Infantil y un refuerzo de docentes

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 152.295 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporan a lo largo de septiembre a las aulas de Córdoba de 780 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 12.424 docentes. Así, el 95,4% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 73% (111.236) en la enseñanza pública y el 22,4% (34.140) en la concertada.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, en este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad. Según las cifras de la Consejería de Educación, son 1.816 estudiantes menos en la provincia respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cifra más alta en un curso de toda la serie.

A pesar de contar con menos alumnos, se reforzarán de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. Esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de "ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos". En este sentido, este curso la plantilla pública de la provincia alcanza los 10.186 docentes.

En concreto, el 10 de septiembre iniciarán el curso en Córdoba 59.212 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 289 centros docentes. El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (75.525 estudiantes), mientras que el día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 7.219 estudiantes. El día 3 lo hicieron los escolares de menos de tres años.

REFUERZO DE LA PLANTILLA

Este curso escolar, el sistema educativo andaluz volverá a contar con un refuerzo específico de 4.309 docentes en la red pública. De este total, 2.096 efectivos se destinarán a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; 1.216 darán respuesta a la ampliación de la oferta en Formación Profesional; 705 se enfocarán en el refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292 se asignarán a la digitalización del sistema. Supone una inversión de 238 millones de euros cofinanciada con fondos europeos.

Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos. Esta incorporación responde al acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas a la hora de distribuir los refuerzos. Por lo que respecta a la red concertada, se sumarán 209 docentes, en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y organizaciones sindicales del sector.

Igualmente, la atención a la diversidad constituye una de las líneas estratégicas de la Consejería para este curso. La plantilla de especialistas de Córdoba supera los 1.400 profesionales (1.447), entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). La cifra supone 64 efectivos más que el año anterior y un incremento del 36,8% respecto al curso 2018/19.

En este ámbito destaca el refuerzo en Pedagogía Terapéutica (PT), cuya plantilla ha crecido hasta los 653 docentes (36 más que en el curso pasado y 193 más en comparación con el curso 2018/19). Asimismo, la cifra de PTIS también ha experimentado un "notable crecimiento" en la provincia con 336 efectivos, acumulando un crecimiento de 102 profesionales desde 2018/19.

BAJADA DE RATIO TRES AÑOS

Como novedad del curso 2026/27, un total de 26 colegios de Córdoba contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, tal y como establece la normativa de escolarización.

Así, por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica. Esta medida forma parte de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT en la enseñanza pública y también se aplica en la enseñanza concertada.

A partir de este curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Así, se permitirá "una atención más personalizada para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales".

APOYO A LAS FAMILIAS

La Junta ha destinado cerca de mil millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso escolar. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician en Córdoba más de 73.600 estudiantes. En este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La Junta ha invertido 50 millones de euros.

Sobre los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en cuatro centros más respecto al pasado curso, hasta un total de 159 centros; un centro más está autorizado para ofertar el servicio de comedor escolar hasta alcanzar los 191 centros; y 171 centros tienen extraescolares en la provincia. Desde el curso 2019/20 ha aumentado en 20 centros los que disponen de aula matinal y diez en comedores escolares.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 32 centros educativos públicos de Córdoba son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 34 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de siete millones de euros. De estas intervenciones se benefician alrededor de 12.000 alumnos, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Así, en Córdoba están en construcción, en la capital, las obras de ampliación de los IES Grupo Cántico y Gran Capitán y del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz; así como en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo, este última cofinanciada por el FTJ. Además, se han finalizado o está previsto terminar un total de 30 obras de reforma de centros en la provincia.

Entre las principales novedades, en cuanto a implantación de enseñanzas se refiere, destaca el nuevo itinerario de Interpretación Musical en Enseñanzas Artísticas Superiores en la ESAD Miguel Salcedo Hierro, de Córdoba. Asimismo, se autoriza la especialidad de flauta travesera en el CEM Isaac Albéniz, de Cabra.

Por lo que respecta a la Formación Profesional, destacan, entre las catorce nuevas autorizaciones, el Grado Superior de Automoción, en el IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla), o el Grado Superior, en la modalidad virtual, de Coordinación de Emergencias y Protección Civil para personas adultas, en el IES Galileo Galilei (Córdoba). Igualmente, y en cuanto a las enseñanzas de idiomas se refiere, se autoriza para el curso 26-27 el Nivel Avanzado C1 de Italiano, en la modalidad presencial, en la EOI Corduba, de Córdoba.