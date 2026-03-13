Una decena de centros educativos de Granada participan en una jornada sobre literatura escrita por mujeres

Jornada sobre literatura en el Centro Cívico Norte de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una decena de centros educativos granadinos han participado en la jornada literaria organizada por el Grupo de Cooperación Bibliotecaria 'Leyendo la Sierra de la Sierra' en el Centro Cívico Norte para celebrar la literatura escrita por mujeres.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha participado en el encuentro denominado 'Dando vida a las palabras de las mujeres' para respaldar este proyecto que aúna esfuerzos entre municipios para fomentar la lectura y la igualdad.

Durante su intervención, la delegada ha puesto en valor el trabajo colaborativo del Grupo 'Leyendo la Sierra', formado por las localidades de Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Güevéjar, Granada, Huétor Santillán, Jun, Nívar, Peligros y Viznar.

"Cuando los centros educativos y los municipios trabajan de la mano, la cultura no entiende de límites administrativos, la cultura llega a todos los rincones; y dar vida a las palabras de las mujeres no es solo un acto literario, es un acto de justicia, es visibilizar el talento femenino y educar en referentes".

La delegada ha agradecido "a los verdaderos protagonistas de esta jornada, los alumnos y alumnas, ver sus caras, escuchar sus voces recitando, actuando, dando vida a los textos, es la mejor prueba de que la educación funciona".

El encuentro ha tenido como hilo conductor la obra de la poeta y dramaturga granadina Gracia Morales, presente en el acto. La autora ha visto cómo sus textos cobraban vida a través de las voces de los más pequeños.

La jornada ha comenzado con la lectura de fragmentos de su obra 'De aventuras' a cargo del alumnado de ocho colegios: CEIP Federico García Lorca (Güevéjar), CEIP Manuel de Falla (Peligros), CEIP Virgen de la Cabeza (Beas de Granada), CEIP Los Cármenes (Granada), CEIP Arzobispo Moscoso (Víznar), CEIP Alfaguarilla (Alfacar), CEIP La Purísima (Jun) y CEIP Cristo de la Salud (Nívar).

Tras un desayuno de convivencia ofrecido por la IGP Pan de Alfacar y Covirán, la jornada ha continuado con la participación de los institutos.

El alumnado del IES La Paz ha realizado una semblanza biográfica y una entrevista a la autora.

Para finalizar, los centros de secundaria IES Emilio Muñoz (Cogollos Vega) e IES Cartuja han puesto el broche de oro con la lectura de 'Una voz propia', también de Gracia Morales.

La delegada ha agradecido la colaboración de las entidades que han hecho posible el encuentro y ha mostrado su satisfacción por "ver cómo las nuevas generaciones demuestran que las palabras de las mujeres tienen, y tendrán siempre, vida propia".