El delegado de Desarrollo Educativo en Jaén destaca la ampliación de servicios complementarios en este curso

Visita al CEIP Virgen de Tíscar. - JUNTA

QUESADA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destacado la apuesta "por la ampliación de los servicios complementarios que favorecen el apoyo a la conciliación familiar y bienestar del alumnado en la provincia de Jaén".

Así lo ha indicado este viernes el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, en su visita al CEIP Virgen de Tíscar, de Quesada, que cuenta en este curso con aula matinal.

"La puesta en marcha de este servicio representa un avance fundamental en la oferta educativa del centro y del municipio, completando así la atención del alumnado, con el uso y servicio del aula matinal", ha afirmado.

Acompañado por la alcaldesa del municipio, Yolanda Marcos, y el director del centro educativo, José Emilio Morata, Solano ha conocido de primera mano "el uso y buen funcionamiento" del aula matinal, que, junto al comedor escolar, completa los servicios complementarios del colegio.

El CEIP Virgen de Tíscar, que cuenta con 165 alumnos de educación Infantil y Primaria. En este curso, se le ha autorizado el servicio de aula matinal y atiende a 35 escolares. "Este avance forma parte del compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de los servicios educativos y el apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar", ha subrayado.

El delegado ha explicado que la provincia de Jaén tiene en este curso 2025-2026 un total de 152 centros que ofrece comedor escolar, 125 centros con actividades extraescolares y cuatro centros más que ofrecen aula matinal, hasta alcanzar los 99.

"Desde 2019 la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha reforzado con 22 servicios complementarios más de comedor, aula matinal y actividades extraescolares en la provincia de Jaén", ha declarado.

Solano ha incidido en "la apuesta y esfuerzo" para ofrecer los servicios complementarios al destinar "alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar". En la provincia de Jaén, "más del 50 por ciento de las familias tienen gratuidad total en algunos de los servicios ofertados y más del 73 por ciento obtienen algún tipo de bonificación".

Por otra parte, el delegado se ha referido a la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por la mejora individualizada de la climatización y confort térmico con una inversión de más de 4,3 millones en 333 centros públicos educativos de la provincia de Jaén".

En el caso del CEIP Virgen de Tíscar, la inversión destinada a mejorar la climatización del centro supera los 6.400 euros. "Esta actuación se suma a las realizadas en otros tres centros educativos del municipio de Quesada, alcanzando una inversión total superior a los 39.000 euros", ha concluido.