El delegado de Desarrollo Educativo en Jaén resalta la ampliación de la oferta de FP en arte y diseño en la provincia

Inuaguración de las III Jornadas de Arte y Diseño Ochío Mix. - JUNTA

BAEZA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado este martes la "apuesta" de la Junta de Andalucía "por la formación en arte y diseño en la provincia".

En este sentido, ha valorado la nueva autorización, para el curso 2026-2027, del ciclo formativo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo en la Escuela de Arte Gaspar Becerra, de Baeza.

Así lo ha subrayado en este centro durante la inauguración de las III Jornadas de Arte y Diseño Ochío Mix, una iniciativa que se consolida como "un espacio de referencia en la provincia para la difusión y el impulso del arte y el diseño contemporáneo".

En el acto, que también ha contado con el director de la escuela, Miguel Agudo, y la concejala de Educación, Ginesa López, el delegado ha afirmado que la citada autorización del nuevo ciclo supone "un paso más en el compromiso de la Consejería con la formación artística y creativa, adaptada a las nuevas demandas del sector y orientada a mejorar las oportunidades formativas y profesionales del alumnado".

La Escuela de Arte Gaspar Becerra posee una amplia oferta educativa que incluye el Bachillerato de Artes, el ciclo formativo de Grado Medio de Forja Artística y tres ciclos formativos de Grado Superior de Animación, Gráfica Publicitaria y Técnicas Escultóricas. A partir del próximo curso, la ampliará con el ciclo formativo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo.

En este contexto, solano ha señalado el papel que desempeñan las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo andaluz. "La formación en arte y diseño no solo impulsa la creatividad del alumnado, sino que también abre nuevas oportunidades profesionales y contribuye al desarrollo cultural y económico del territorio", ha dicho.

Con respecto a la tercera edición de las Jornadas de Arte y Diseño Ochío Mix se plantea como un punto de encuentro para la creatividad y el intercambio de experiencias entre alumnado, profesorado y profesionales del ámbito artístico y del diseño.

"La puesta en marcha de iniciativas de este tipo enriquece la formación del alumnado de enseñanzas artísticas y refleja el dinamismo de la Escuela de Arte Gaspar Becerra, generando espacios de aprendizaje abiertos que fomentan el intercambio de ideas, la creatividad y el descubrimiento de nuevas oportunidades dentro del ámbito creativo y profesional", ha comentado.

Las jornadas se celebran hasta el jueves y contarán con la participación de cerca de 250 estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria procedentes de distintos institutos de la provincia de Jaén.

A lo largo de estos días, el alumnado tendrá la oportunidad de participar en talleres artísticos, charlas, encuentros y ponencias impartidas por especialistas del sector creativo, vinculados a las distintas enseñanzas que se imparten en la escuela.

Se trata de unas jornadas abiertas que buscan acercar la realidad profesional del arte y el diseño al entorno educativo, fomentando la experimentación, la innovación y el contacto directo con diversas disciplinas artísticas.

El delegado ha felicitado a toda la comunidad educativa por la organización y consolidación de estas jornadas que, en su tercera edición, continúan creciendo y afianzándose como una iniciativa de referencia para la promoción del arte y el diseño contemporáneo en la provincia jiennense.