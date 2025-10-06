El delegado de Desarrollo Educativo en Jaén subraya la importancia de las buenas prácticas en el fomento de la lectura

JAMILENA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha subrayado la importancia de las buenas prácticas en el fomento de la lectura y la comunicación lingüística.

Así lo ha indicado este lunes durante su visita al IES Sierra de la Grana, de Jamilena, que ha sido distinguido en los VIII Premios para el reconocimiento a centros con Buenas Prácticas docentes en Bibliotecas Escolares y en el Fomento de la Lectura, realizadas en el curso 2024-2025.

Acompañado por la directora del instituto, Francisca Ortega, y el alcalde del municipio, Tomás Liébana, Solano ha felicitado al centro "por haber obtenido este reciente reconocimiento" que concede la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

"Pone en valor la actividad y el trabajo del instituto, que vienen desarrollando desde el curso 2015/2016, tanto en el fomento de la lectura y creatividad literaria, como en lo relativo a la difusión digital de las actividades", ha afirmado.

Igualmente, entre sus principales fortalezas, ha aludido al Plan Lector que se lleva a cabo en el centro, que ha servido de impulso para que la biblioteca favorezca una educación interdisciplinar e innovadora, así como siendo un modelo de referencia en la provincia, con un impacto significativo en la mejora de la competencia del alumnado.

El delegado ha podido comprobar de primera mano que la biblioteca de este centro muestra un amplio repertorio de actividades en torno a proyectos de lectura interdisciplinares, radio escolar, representaciones musicales y proyectos Steam, en el marco del programa CIMA, con la integración de actividades artísticas y científicas, "siendo el aprendizaje comunicativo una clara guía a través de su equipo".

El IES Sierra de la Grana se ha alzado con el segundo premio, dotado con 3.000 euros y un trofeo en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria. El acto de entrega de los galardones tendrá lugar en torno al 16 de diciembre, Día de la Lectura en Andalucía.