El delegado de Educación en Jaén subraya que el "objetivo prioritario" es recuperar el transporte escolar "cuanto antes"

El delegado de Educación, Francisco Solano (2d), en la reunión con representantes de Fampa Los Olivos. - JUNTA

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación en Jaén, Francisco José Solano, ha asegurado que el "objetivo prioritario" es recuperar el transporte escolar "cuanto antes", para lo que se está analizando cada ruta desierta y las alternativas posibles para avanzar en su cobertura.

Así lo ha indicado en una nota después la reunión que ha mantenido este viernes con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Fampa Los Olivos, para abordar la situación de este servicio.

En concreto, 56 rutas que deberían atender a más de 1.600 estudiantes no funcionan tras diversas licitaciones quedaran desiertas al no concurrir empresas --que denuncian condiciones que abocan a trabajar a pérdidas--. De ellos, están afectados unos 220 escolares en 15 colegios de Infantil y Primaria y casi 1.400 alumnos en 26 institutos de Educación Secundaria (IES).

"La delegación territorial de Educación junto con la Agencia Pública Andaluza de Educación siguen trabajando para restablecer el servicio de transporte escolar por cualquiera de las vías legales posibles y poder encontrar la cobertura de las rutas afectadas, con el objetivo de garantizar la atención al alumnado y reducir al máximo las dificultades que esta situación está ocasionando a las familias", ha afirmado.

En este sentido, ha mantenido reuniones con todos los agentes implicados con el objetivo de avanzar de manera coordinada y mantener abiertas vías de comunicación que permitan trasladar de forma continua los avances que se vayan produciendo en la búsqueda de soluciones.

"El objetivo prioritario es dar una respuesta cuanto antes y garantizar que el alumnado pueda disponer del servicio de transporte escolar con normalidad", ha dicho el delegado, quien ha incidido en que se está analizando cada ruta y poniendo en marcha todas las alternativas y soluciones posibles para avanzar en la cobertura de las mismas.

AYUDAS

Por otra parte, ha informado de las medidas extraordinarias habilitadas por la Junta para apoyar a las familias mientras se sigue trabajando en la solución de la situación. Entre ellas, está la concesión de ayudas directas a las familias afectadas, que se tramitarán de oficio, sin necesidad de que los beneficiarios tengan que realizar una solicitud.

Tendrán una cuantía mínima de 1.875 euros por alumno y curso, que se incrementará progresivamente en función de la distancia existente entre el domicilio familiar y el centro educativo, hasta alcanzar los 5.750 euros. Sin embargo, no convencen a Fampa Los Olivos y otras entidades constituidas ante esta situación, como la plataforma de familias en la Sierra de Segura, al considerar que "no responde al problema real ni garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones".

Tras apuntar que la provincia jiennense es la única en la que se ha producido la falta de concurrencia de las empresas en algunas rutas, desde la Junta se ha insistido en que es "una solución excepcional y transitoria" tras seis licitaciones desiertas, lo que ha supuesto el agotamiento de los mecanismo legales y administrativos disponibles para su contratación ordinaria.

De forma paralela a esas becas, la Delegación de Educación ha trabajado con los ayuntamientos de las localidades afectadas para ofrecer sedes alternativas y atender al alumnado de Infantil y Primaria con una dotación extra de hasta once docentes en esos mismos municipios, para que los niños y niñas no tengan que desplazarse.

Por su parte, los representantes de Fampa Los Olivos han trasladado durante la reunión las principales inquietudes y demandas recogidas por las asociaciones de madres y padres, relacionadas principalmente con las dificultades que la situación del transporte escolar está generando en las familias y en la organización diaria de los centros educativos.

Solano ha reiterado que la prioridad continúa siendo garantizar la prestación del servicio de transporte escolar y hacerlo en el menor plazo posible, al tiempo que se mantienen las medidas de apoyo económico para las familias mientras se completa la cobertura de las rutas.

Finalmente ha agradecido a la federación su disposición al diálogo y ha destacado la importancia de mantener una comunicación fluida y permanente con las familias, especialmente en un momento como el actual, para conocer de primera mano sus inquietudes y avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan dar respuesta a la mayor brevedad posible.