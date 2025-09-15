El delegado de la Junta en Jaén subraya la apuesta autonómica por una "educación pública de excelencia"

Visita al IES Andrés de Vandelvira con motivo del inicio de curso. - JUNTA

BAEZA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha subrayado este lunes la apuesta de la Junta por una "educación pública de excelencia".

Así lo ha indicado durante una visita al IES Andrés de Vandelvira, en Baeza, con motivo del inicio del nuevo curso escolar en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas.

En concreto, cerca de 61.000 estudiantes han vuelto a las clases en los citados niveles, completando la incorporación del total de más de 121.000 alumnos y alumnas de la provincia en las distintas etapas educativas, según ha informado la Junta.

"Se incrementa el número de docentes pese a una menor incorporación de alumnos, derivada de la baja natalidad", ha dicho Estrella, que ha estado acompañado por el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y el alcalde baezano, Pedro Cabrera.

En este sentido, ha detallado que la provincia cuenta con 128 docentes más respecto al curso anterior y se continúa "bajando la ratio, con más profesores pese a que hay menos alumnos".

De otro lado, ha aludido a la apuesta de la Junta por la equiparación salarial. "Los docentes andaluces dejan de ser los peor pagados, como lo eran hace seis años, y ahora se sitúan por encima de la media nacional en cuanto a retribuciones, cumpliendo con un compromiso que dignifica, aún más si cabe, la labor de estos profesionales", ha comentado.

En esta visita al IES Andrés de Vandelvira de Baeza, en la que ha estado guiado por su director, Juan José Garrido, ha señalado el "especial protagonismo" que la Formación Profesional cobra en el sistema educativo andaluz.

"Una apuesta de la Junta que ha derivado en un incremento de alumnos, llegando hasta los 13.400 en la provincia, y ampliando año a año la oferta formativa", ha apuntado. De hecho, este curso 2025-2026 hay ocho nuevos ciclos formativos hasta alcanzar los 317.

En este punto, se ha detenido en la FP Dual, que permite que el alumnado aprenda de forma teórica y práctica. Para ello, la Junta cuenta con la colaboración de 2.800 empresas en la provincia, con las que se han establecido 6.100 convenios "para que los alumnos de FP tengan su experiencia laboral desde el primer momento".

INSTALACIONES

Por otra parte, el delegado ha resaltado que en los últimos seis años se ha invertido "cerca de 80 millones de euros en 323 actuaciones de mejora de instalaciones en centros educativos públicos de la provincia" jiennense, incluidas 67 obras de bioclimatización.

Igualmente, la Junta ha anunciado que estas mejoras de confort térmico se van a ver ampliadas con 30 millones de euros más en Andalucía, que beneficiarán a 17 centros de Jaén, como el IES Andrés de Vandelvira.

"El Gobierno andaluz va a seguir invirtiendo para garantizar la mejor educación pública, gratuita y de calidad: bajando la ratio, incrementando el número de docentes e invirtiendo en la mejora de las infraestructuras educativas", ha concluido Estrella.