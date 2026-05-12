Docentes y responsables educativos de Cádiz intercambian en una jornada las experiencias desarrolladas durante el curso

Un momento de la jornada final del programa de emprendimiento educativo 'Emprende y Comparte II' celebrado en Puerto Real (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Campus de la Universidad de Cádiz en Puerto Real acoge este martes, 12 de mayo, la jornada final del programa de emprendimiento educativo 'Emprende y Comparte II', en el que docentes y responsables educativos de la provincia de Cádiz van a intercambiar buenas prácticas, evaluar el desarrollo de los proyectos llevados a cabo durante el curso 2025-2026 y fortalecer la cultura emprendedora en el ámbito educativo.

Esta jornada se desarrolla periódicamente desde la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tal y como ha indicado la Junta de Andalucía.

La cita completa el conjunto de jornadas que se han realizado con anterioridad en el marco de este programa. En el encuentro de trabajo de este martes se reúne profesorado responsable del programa de Emprendimiento Educativo de distintos centros de la provincia de Cádiz.

El encuentro incluye espacios de intercambio de experiencias educativas innovadoras, como los proyectos 'Un respiro para el éxito', desarrollado por el IES Castillo de Luna de Rota, e 'Isla ConVive', del IES Isla de León de San Fernando. Asimismo, esta cita incluye sesiones formativas adaptadas al nivel de desarrollo de los proyectos participantes.

Otro de los ejes fundamentales de la jornada es la evaluación del programa de Emprendimiento Educativo 2025-2026, abordando procesos de autoevaluación, cuestionarios de seguimiento y propuestas de mejora por parte de los participantes.

Además, se muestra el Aula Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional como espacio colaborativo e informativo para el profesorado participante en estos programas, fomentando el trabajo en red y el intercambio continuo de recursos y experiencias.

La iniciativa aborda, desde la colaboración de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, contenidos referidos a la innovación educativa, el emprendimiento y la formación del profesorado como herramientas clave para el desarrollo competencial del alumnado y la mejora de la calidad educativa.

La jornada ha contado con una bienvenida institucional a cargo de representantes de entidades que han colaborado en la organización de este encuentro, entre ellos, Juan Pablo Diánez González, director del Secretariado de Emprendimiento de la UCA, y Andrés Valverde Macías, secretario general provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de Cádiz.