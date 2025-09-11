Educación.-AMP.-La Junta prepara los pliegos para licitar el IES de Bermejales al disponer ya de los suelos

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, en la comparecencia de este miércoles en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO ANDALUZ

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha señalado que su departamento prepara los pliegos para licitar el IES de Los Bermejales, en Sevilla, "en un corto espacio de tiempo" al disponer ya de los terrenos, "una vez que ha recibido la cesión de los suelos sobre los que se edificarán las instalaciones del centro educativo".

Así lo ha expresado la consejera en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Socialista en la sesión plenaria de este jueves en la Cámara autonómica. Carmen Castillo ha afirmado que es cierto que cuando llegaron al gobierno las familias "ya estaban reclamando ese instituto". "Y desde entonces hasta ahora, hemos estado analizándolo; por eso estamos en esos pasos previos en la licitación del proyecto".

Se trata de un barrio en expansión en el que residen unos 15.000 vecinos y de población joven en su mayoría. "Hemos analizado y valorado el proyecto y lo hemos considerado una iniciativa prioritaria".

La consejera del ramo ha insistido en la idea de que en los planes de infraestructuras educativas aparecen "un montón de proyectos que tenemos que revisar" y ha esgrimido al respecto que "ha cambiado mucho la sociedad andaluza en los últimos seis años: estamos realizando un trabajo serio para ver esas necesidades".

"Comparto su preocupación, pero a diferencia de lo que hacen ustedes muchas veces, me ocupo. Nos ocupamos desde el Gobierno de esas preocupaciones", ha interpelado a la diputada socialista Verónica Pérez. Asimismo, ha recordado que en la provincia de Sevilla la Junta tiene en ejecución 27 actuaciones con un presupuesto de más de 9,5 de euros".

En la capital andaluza, Castillo se ha referido a las 173 actuaciones finalizadas por más de 30 millones, como el nuevo aulario del Colegio Valdés Leal, la ampliación y mejora de espacios para los ciclos formativos en Heliópolis o las reformas y mejoras de los IES Pablo Picasso y Santa Aurelia.

Por su parte, la diputada del PSOE ha remarcado que "dejamos todo preparado --en alusión a la última etapa de los socialistas en el gobierno de la Junta-- para ceder el terreno en el que debía construirse ese instituto: No tiene excusas, solo tiene que construirlo ya que es innegable la necesidad que existe en el barrio", ha instado Verónica Pérez a la consejera.

El proyecto para el Instituto de Educación Secundaria de Los Bermejales contempla tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y dos de Bachillerato. El centro contará con 12 aulas para Secundaria y cuatro para Bachillerato, con una capacidad total para 500 alumnos.