Educación asegura que "casi el 100%" de los centros activa protocolos de acoso y estudia endurecer medidas tras Congreso

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves que "casi el 100% de los centros educativos" andaluces activa los protocolos existentes cuando se detecta una posible situación de acoso escolar, al ser herramientas "reactivas" que permiten intervenir de forma inmediata.

Además ha explicado que, en numerosos casos, los protocolos "se abren y se cierran" porque finalmente se determina que no existe acoso, "sino un conflicto puntual", pero ha garantizado que se adoptan medidas cuando sí se confirma la situación, tal y como ha señalado en una atención a medios.

En esta línea, Castillo ha afirmado que el Congreso sobre acoso anunciado por la Junta servirá para revisar en profundidad el funcionamiento de los protocolos actuales, las medidas adoptadas y las posibles mejoras.

Según ha detallado, el encuentro reunirá a juristas, sociólogos, psicólogos, expertos en el ámbito digital y responsables de redes sociales, además de medios de comunicación, con el objetivo de abordar la responsabilidad de todos los actores implicados.

La consejera ha avanzado que la Junta no descarta modificar o endurecer los protocolos y las medidas dirigidas al alumnado implicado en casos de acoso si las conclusiones del Congreso apuntan en esa dirección.

"Si hay que cambiar esos protocolos o endurecer las medidas, tendremos que hacerlo, pero vamos a escuchar primero a los expertos", ha indicado, subrayando que el Gobierno andaluz quiere poner "en valor" el trabajo ya realizado y alcanzar conclusiones "positivas".

Castillo ha insistido en la necesidad de que los propios jóvenes participen activamente en la lucha contra el acoso y el ciberacoso, señalando que son quienes pueden dar la voz de alarma y apoyar a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

De cara al futuro, ha explicado que, una vez finalizado el Congreso, la Junta adoptará decisiones basadas en sus conclusiones, y en aquellos ámbitos que no sean de competencia autonómica --como la responsabilidad penal de los menores--, instará al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias. En lo que sí es competencia educativa, Castillo ha asegurado que la Junta actuará "si es necesario" para reforzar la respuesta frente al acoso escolar.