Educación ejecuta este verano un plan de bioclimatización y energías renovables que llegará a 430 centros escolares

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado este verano en toda Andalucía 134 obras de bioclimatización y energías renovables

en centros educativos públicos, con una inversión de más de 36 millones de euros. Estas actuaciones forman parte de un programa dotado con 140 millones de euros y que va a alcanzar a un total de 430 centros de la comunidad.

Se trata de la primera vez que la Junta de Andalucía aborda la climatización de las aulas de los colegios e institutos públicos, haciéndolo además mediante sistemas ecológicos y apoyo de energías renovables, indica en nota de prensa el departamento que dirige Patricia del Pozo.

Junto con las 134 obras que ya están en ejecución, en los próximos días se iniciarán 37 nuevas actuaciones que se encuentran contratadas y pendientes de comenzar. Otras 95 están en licitación y 164 se encuentran en fase de redacción de los proyectos.

Por otro lado, Educación ha desgranado el proceso de intervención, el cual consta de dos etapas: en primer lugar se llevará a cabo la instalación de refrigeración adiabática en los centros a fin de combatir las altas temperaturas en las aulas durante los meses de verano. Posteriormente se procederá a la colocación de paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica.

Todo, con el fin de cubrir "tanto las necesidades de mejora de la climatización en los colegios e institutos como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios docentes", destaca la Consejería.

La totalidad de las instalaciones, tal y como ha detallado la Agencia Pública Andaluza de Educación, será equivalente a una sueperficie mayor que ocho campos de fútbol, es decir, a 86.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Además, las instalaciones tendrán una potencia total instalada de 6,45 megavatios, lo que permitirá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 6.264 toneladas/año.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz ha desvelado que 125 de los centros en los que se acometerán obras se encuentran en Sevilla, 93 en Córdoba, 67 en Jaén, 33 en Almería y Huelva, 30 en Málaga, 29 en Cádiz y 20 en Granada; de todos ellos, 214 son centros de infantil, primaria y educación especial y 216 institutos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos.

UN PLAN "PIONERO"

La Junta de Andalucía habla, en estos términos, de un plan "pionero", puesto que se trata "de la primera vez" que se aborda el problema del calor en las aulas con la implantación de sistemas de bioclimatización que, además, van acompañados de energías renovables para reducir el gasto en consumo eléctrico de los centros educativos, lo que supone "un importante avance en la actualización y modernización del parque de centros educativos públicos de la comunidad".

La refrigeración adiabática es un sistema ecológico de climatización, alternativo al aire acondicionado convencional, que consigue bajar la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico (hasta un 80% inferior al del aire acondicionado) y las menores emisiones de CO 2 . Asimismo, funciona con las ventanas abiertas y utiliza siempre aire fresco, sin recirculación, mejorando su calidad. Otras de sus características son que no emplea líquidos refrigerantes contaminantes, no reseca el ambiente y evita cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a las placas solares fotovoltaicas, con una potencia por instalación de 15 kilovatios, además de suponer menor gasto eléctrico para los centros reducirán también las emisiones individuales y globales de CO 2 a la atmósfera. La energía generada se destinará a autoconsumo, con posibilidad de vertido a la red.

Estas actuaciones cuentan con financiación europea a través de los fondos React-UE (Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020), como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de Covid-19. Todas ellas están siendo contratadas a través del Acuerdo Marco de obras puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación de los contratos e inicios de las reformas en los centros escolares.