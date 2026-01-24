Educación.- La Junta y la Universidad de Cádiz refuerzan la coordinación del Prácticum del Máster de Secundaria

La Junta y la Universidad de Cádiz refuerzan la coordinación del Prácticum del Máster de Secundaria - JUNTA

Más de 70 representantes de centros educativos asisten al encuentro

PUERTO REAL (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz y la Universidad de Cádiz han celebrado, en la Facultad de Ciencias de la Educación en Puerto Real, un encuentro conjunto con los equipos directivos de centros colaboradores del Prácticum del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria. El objetivo es coordinar el desarrollo de las prácticas externas del alumnado durante el curso 2025/2026 y seguir fortaleciendo el trabajo compartido entre universidad y centros docentes.

El acto, que ha reunido a más de 70 representantes de centros educativos de la provincia, contó con la participación del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Universidad, José Ángel Aparicio, de la decana de la Facultad, Noemí Serrano.y Sandra Melero Santos, vicedecana de Prácticas, quienes han trasladado su agradecimiento a los equipos directivos por su implicación y por mantener abierta su colaboración con el sistema universitario.

En su intervención, Aparicio ha destacado la importancia de estos encuentros para garantizar una coordinación fluida y recordó que "el éxito del Prácticum reside en la generosidad, profesionalidad y compromiso de los centros educativos que acogen a nuestro futuro profesorado".

Por su parte, Noemí Serrano ha puesto en valor el crecimiento del programa y la excelente acogida por parte del profesorado colaborador.

Durante la jornada se abordaron aspectos técnicos, académicos y organizativos del Prácticum. Las intervenciones sirvieron para resolver dudas, aclarar procedimientos y afianzar la coordinación con los centros. Además, se destacó la importancia de continuar trabajando en equipo entre administraciones educativas, universidad y centros escolares.

En total, el próximo curso participarán 207 estudiantes en prácticas distribuidos en 86 centros educativos, con la colaboración de 670 docentes tutores.

El Prácticum se desarrollará en dos periodos: del 19 de enero al 6 de febrero, y del 6 de abril al 8 de mayo El Prácticum del curso 2025/2026 se desarrollará en los periodos establecidos para el presente curso, en coordinación con los centros colaboradores y siguiendo la normativa y los convenios vigentes entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz.