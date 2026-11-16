Educación premia a ocho centros andaluces por sus planes de convivencia y cultura de paz

Florentino Santos con profesorado y alumnado del IES Pay Arias de Espejo (Córdoba), en la gala de entrega de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho centros educativos han sido galardonados este lunes en los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía, cuya gala de entrega se ha celebrado en el Conservatorio Profesional de Música 'Músico Ziryab' de Córdoba.

A la gala han acudido el secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Florentino Santos; la directora general de Inclusión, Convivencia y Participación, Almudena García, y el delegado territorial de Educación en Córdoba, Diego Copé, entre otras autoridades.

La Junta de Andalucía reconoce con estos premios aquellos centros escolares sostenidos con fondos públicos que destacaron en el curso 2023/24 por sus planes de convivencia y el fomento del respeto.

El primer premio ha recaído en el IES Santa Engracia de Linares (Jaén), el segundo premio ha sido para el CEIP Miguel de Cervantes (Málaga) y para el IES La Ribera (Almonte, Huelva), mientras que el tercer premio lo han logrado el IES Torre de los Herberos (Dos Hermanas, Sevilla), el IES Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada) y el CEIP Sagrada Familia (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Además, han recibido una mención honorífica el CEIP Ángel de Haro (Vera, Almería) y el IES Pay Arias (Espejo, Córdoba). Estos premios tienen una dotación económica de 5.000 euros para el primer premio, 3.000 euros para el segundo, y 2.000 euros para el tercero.

Florentino Santos ha destacado que estos galardones son un reconocimiento a los centros docentes que logran la excelencia en convivencia, ya "estos premios reconocen una manera de entender la educación y un compromiso con el futuro de Andalucía y de su alumnado".

"Cada conflicto resuelto mediante el diálogo --ha proseguido--, cada situación de exclusión que conseguimos evitar, cada alumno que encuentra su lugar en el centro y cada gesto de solidaridad constituyen una pequeña victoria de la educación. Tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes no sean únicamente destinatarios de las políticas de convivencia, sino protagonistas de ellas. Que participen, que propongan, que medien, que lideren iniciativas y que comprendan que cada gesto cotidiano puede contribuir a mejorar la vida de los demás".

El IES Santa Engracia de Linares, ganador del primer premio, destaca por el nivel de convivencia de su alumnado y por su modelo dialógico de prevención de conflictos, que le ha permitido recibir el reconocimiento como centro promotor de Convivencia +, y está inscrito en el Programa PROA+, con el que se fomenta la inclusión educativa y la educación emocional de sus alumnos.