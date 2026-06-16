La escolarización de FP para el próximo curso arranca con 23.133 plazas en Cádiz

Archivo - Instituto de Educación Secundaria Lola Flores en Jerez. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/2027. En la provincia de Cádiz se ofertará para el próximo curso un total de 23.133 plazas de nuevo ingreso y se pone en marcha un nuevo grado superior en modalidad virtual (FP a distancia), el ciclo de Dietética en el IES Cornelio Balbo de la capital.

En una nota, la Junta ha recordado que el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso. El procedimiento puede realizarse íntegramente a través de Internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha señalado que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual (FP a distancia) para atender una demanda crecente. Así, del total de las nuevas plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a la modalidad virtual que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más.

Asimismo, la Junta ha indicado que en total se podrán estudiar en la provincia 611 ofertas de ciclos formativos y cursos de especialización, de las cuales 13 son nuevas autorizaciones de oferta completa: un curso de especialización de grado superior en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información (IES Fuente Grande, Alcalá del Valle), 5 grados medio y 7 ciclos de grado superior.

Estas autorizaciones, según la Junta, responden a las necesidades de sectores estratégicos del tejido productivo gaditano, desde la construcción, la hostelería y el turismo hasta la logística y la automoción, entre otros. En este sentido, una de las principales novedades es el grado superior en Termalismo y Bienestar, que se impartirá por primera vez en la provincia en el IES San Severiano de la capital, un ciclo que responde a la creciente demanda de servicios de salud, estética y bienestar en el ámbito turístico y sanitario.

También es nuevo en la provincia el grado superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, oferta disponible el próximo curso en el IES Cornelio Balbo de la capital. A estos ciclos hay que sumar, según ha indicado la Junta, los grados superiores en Guía, Información y Asistencias Turísticas (IES Almadraba, Tarifa); Automoción (IES Doñana, Sanlúcar de Barrameda); Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (IES Francisco Romero Vargas, Jerez de la Frontera); Transporte y Logística (IES Mar de Poniente, La Línea de la Concepción); y Automatización y Robótica Industrial (IES Torre Almirante, Algeciras).

Igualmente, la Junta ha señalado que la oferta de grados medio se amplía con cinco nuevas autorizaciones de ciclos: Construcción, en el IES Paterna (Paterna de Rivera); Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, en el IES Vía Verde (Puerto Serrano), ambos grados ligados a la demanda de mano de obra cualificada en obras, reformas y rehabilitación de inmuebles; Instalaciones de Telecomunicaciones, en el IES El Convento (Bornos); Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, en el IES Castillo de Matrera (Villamartín); y el grado medio en Servicios en restauración, que se impartirá en el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera.

Castillo ha destacado que estas nuevas autorizaciones refuerzan una oferta de FP "más diversa, más especializada y mejor alineada con las necesidades reales del tejido productivo andaluz", que generan oportunidades de empleo tanto en sectores de alta innovación como en actividades que tienen un fuerte arraigo territorial en Andalucía.