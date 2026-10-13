La Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar en Granada celebra la XXII edición de la Pasarela Fortuny

La delegada territorial de Educación en Granada, María José Martín, ha participado en la presentación de la XIII edición de la Pasarela Fortuny de Jóvenes Diseñadores.
La delegada territorial de Educación en Granada, María José Martín, ha participado en la presentación de la XIII edición de la Pasarela Fortuny de Jóvenes Diseñadores. - JUNTA DE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 13 octubre 2026 13:30
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GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de la Pasarela Fortuny de Jóvenes Diseñadores, organizada por la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar, tendrá lugar este jueves 15 de octubre en el Palacio de los Córdova y volverá a mostrar el talento, la creatividad y la formación de calidad del alumnado de las enseñanzas artísticas.

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, ha participado en la presentación de este evento y ha destacado el papel de la escuela como referente educativo y cultural, así como su apuesta por la investigación en diseño y la innovación educativa.

"La Pasarela Fortuny es mucho más que un desfile de moda, es un proyecto educativo que permite a nuestros estudiantes investigar, experimentar, trabajar en equipo y transformar sus ideas en proyectos reales, preparándolos para su futuro profesional", ha señalado.

La iniciativa destaca por su carácter transversal e interdisciplinar, al integrar las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda y Diseño Gráfico con distintos ciclos formativos, entre ellos Cerámica, Esmaltes, Orfebrería, Grabado y Técnicas de Estampación. En el proyecto colaboran cientos de estudiantes y decenas de docentes, en una experiencia que reproduce dinámicas del entorno profesional y fomenta el trabajo compartido.

Por su parte, el director de la escuela, Blas Calero, ha destacado el carácter pionero de la pasarela y su contribución a la vida cultural de Granada.

La celebración en el Palacio de los Córdova refuerza la colaboración con el Ayuntamiento y la conexión del centro con el proyecto de candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. La participación de escuelas invitadas de Málaga, Cádiz, Motril y Melilla amplía, además, la red de colaboración y convierte la cita en un punto de encuentro para el talento emergente.

La coordinadora de la pasarela, Mercedes Morote, ha avanzado que esta edición contará con diez colecciones a concurso, tres colecciones colectivas, cuatro propuestas invitadas y una colección flamenca.

Se entregarán premios a las tres mejores colecciones y dos galardones a la realización de complementos de moda. Entre las novedades destacan la creación de un fashion film junto al director de cine Julián Quintanilla y la primera participación con una colección propia del alumnado de los ciclos de Orfebrería y Esmaltado sobre Metales.

Las propuestas colectivas girarán en torno al concepto de hiperkitsch, que explora el exceso, la saturación y la experimentación creativa.

INVERSIONES Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La delegada también ha detallado las actuaciones y dotaciones destinadas a mejorar las instalaciones y los recursos de la Escuela, con una dotación económica global de más de 738.000 euros en las partidas facilitadas de distintos ejercicios.

Entre ellas figuran actuaciones en cubiertas, carpinterías, accesibilidad y protección contra incendios, además de recursos para confort térmico, aulas digitales, equipamiento y funcionamiento del centro.

La Pasarela Fortuny cuenta con el respaldo de la Fundación Robles Pozo y la colaboración de la Delegación Territorial de Educación, el Ayuntamiento de Granada, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio, Granada Hoy y diversas empresas y entidades colaboradoras.

La delegada ha agradecido su implicación y ha destacado la importancia de la cooperación institucional para impulsar el talento joven, dar visibilidad a las enseñanzas artísticas y fortalecer los vínculos entre educación, cultura y tejido profesional.

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