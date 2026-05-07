La Escuela Oficial de Idiomas de Granada abre el plazo de admisión para el curso 2026/2027

Vista de la sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Granada, en el distrito Norte. - JUNTA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Granada ha anunciado la apertura del periodo de admisión para el próximo curso académico 2026/2027. Hasta el próximo 20 de mayo, las personas interesadas en comenzar o retomar el estudio de una lengua extranjera podrán tramitar su solicitud de plaza para los niveles que van desde la iniciación (A1) hasta el perfeccionamiento (C2).

La oferta educativa para este año incluye los idiomas Alemán, Árabe, Chino, Español para Extranjeros, Francés, Inglés e Italiano. Como centro público dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, la EOI de Granada se consolida como la principal institución de la provincia para la obtención de títulos oficiales con validez nacional e internacional.

En un contexto laboral cada vez más exigente, la dirección del centro destaca que la certificación oficial de la EOI es una de las más valoradas en los baremos de oposiciones, concursos de traslados y procesos de selección en el sector privado. "Nuestros títulos no solo acreditan un conocimiento lingüístico, sino que abren puertas reales a la movilidad internacional y al crecimiento profesional de los granadinos", señalan desde la institución.

La EOI ofrece modalidades adaptadas para facilitar la conciliación laboral y personal, de forma que se puede optar por la presencial con clases de dos sesiones semanales; la semipresencial que reduce la asistencia física al centro y apoyándose en una plataforma virtual de aprendizaje; a distancia a través de una plataforma virtual de aprendizaje y tutorización por parte de un profesor de la EOI; y cursos de actualización , especialización y perfeccionamiento de duración cuatrimestral y destinados a sectores determinados.

El proceso de admisión debe realizarse preferentemente de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Junta de Andalucía. Aquellos ciudadanos que prefieran la modalidad presencial podrán acudir a la sede de la escuela, situada en la calle Villa de Oña, 10, en horario de secretaría.

Toda la información detallada sobre requisitos de acceso, documentación necesaria y calendario del proceso está disponible en la página web oficial del centro: https://eoidegranada.org/admision/