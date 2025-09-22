La Escuela Oficial de Idiomas de Huelva acoge la inauguración del curso de Enseñanzas de Régimen Especial

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha inaugurado oficialmente en la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva el nuevo curso escolar de las Enseñanzas de Régimen Especial en la provincia, un acto presidido por el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, quien ha subrayado "el compromiso del Gobierno andaluz con una formación diversa, accesible y de calidad".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la provincia de Huelva, estas enseñanzas arrancan con más de 4.600 estudiantes, 271 docentes y 15 centros en funcionamiento, de los cuales casi el 90% son de titularidad pública. Además, este curso 2025/26 se registra un incremento de 94 alumnos respecto al año anterior, "una tendencia que refleja el interés creciente de la ciudadanía por unas enseñanzas que abren horizontes culturales, artísticos y profesionales".

Así, el delegado ha destacado que las matriculaciones repuntan "especialmente" en las enseñanzas artísticas superiores, confirmando "el prestigio de Andalucía en este ámbito y el atractivo que estas enseñanzas tienen para nuestros jóvenes".

Además, Soriano ha puesto en valor también las novedades de este curso, como la incorporación de nuevas especialidades --entre ellas Guitarra Flamenca o Diseño de Interiores-- y la ampliación de programas pioneros como el de Aulas de Excelencia Artística, que, en Huelva, se desarrolla conjuntamente entre el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes y el IES Pablo Neruda, ambos centros de la capital onubense.

La EOI de Huelva, que este curso cumple 37 años, es "un pilar fundamental" en esta oferta educativa, ya que cuenta con 1.800 alumnos, 78 grupos y capacidad para 2.450 estudiantes. En sus aulas se imparten seis lenguas --alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués-- en distintos niveles hasta C2, según el idioma, y en diversas modalidades de enseñanza --presencial, semipresencial y a distancia--. Una flexibilidad que permite adaptarse a las distintas necesidades de la sociedad actual.

Por otro lado, el delegado ha señalado que la EOI onubense "es un centro innovador, con profesorado implicado, un alumnado motivado y proyectos europeos como Erasmus que abren puertas a la internacionalización". También ha subrayado su "crecimiento constante" en la última década, con un "incremento notable" en la enseñanza del portugués, "un idioma estratégico por la vinculación con Portugal y la Eurociudad del Guadiana".

Además, Gracias al programa 'Mejora tu centro', la Escuela de Idiomas ha invertido casi 40.000 euros en la mejora de la insonorización de sus aulas mediante paneles fonoabsorbentes y en la creación de aulas abiertas en espacios exteriores, un recurso innovador que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el centro ha recibido una inversión de 41.342,47 euros destinada a la digitalización, que ha permitido dotar las aulas con paneles fijos y móviles, ordenadores y complementos audiovisuales. "Una modernización tecnológica que amplía las posibilidades metodológicas y facilita un aprendizaje más dinámico, participativo y conectado con la realidad de nuestro tiempo", ha indicado.

Por otra parte, ha añadido que "estas actuaciones refuerzan el compromiso de la Junta de Andalucía con una educación de calidad y con la adaptación de los centros a las necesidades actuales del alumnado".

"ENSEÑANZAS QUE UNEN CULTURA Y FUTURO"

En su intervención, el responsable territorial ha señalado que "las Enseñanzas de Régimen Especial son una seña de identidad de la educación andaluza, que unen tradición y modernidad, cultura y futuro, talento y oportunidades". "En Huelva y en toda Andalucía seguimos apostando por una formación pública, inclusiva y de excelencia que consolida a nuestra comunidad como referente educativo y cultural en España", ha concluido.