La Escuela Rural, a debate en las III Jornadas organizadas por Fampa Alhambra en Huéscar (Granada)

III Jornadas Organizadas Por Fampa Alhambra En Huéscar (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUÉSCAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha participado en las III Jornadas de Escuela Rural en Huéscar, organizadas por Fampa Alhambra bajo el lema 'La demanda que no cesa'.

El encuentro, que se ha celebrado en el Convento de San Francisco, reunió a familias, docentes, equipos directivos, representantes municipales y especialistas en educación para analizar la situación actual de los colegios públicos rurales y plantear propuestas de futuro.

En su intervención, la delegada territorial ha puesto en valor el modelo de escuela rural como un sistema educativo con entidad propia, que trasciende la mera adaptación del entorno urbano.

En este sentido, ha señalado que "la escuela rural no es una versión reducida de la escuela urbana, es un modelo educativo con entidad propia, con una riqueza singular que nace de sus aulas unitarias, de la cercanía con el entorno y de la profunda conexión con la comunidad".

Asimismo, ha subrayado la importancia de las aulas unitarias, la vinculación con el territorio y el papel de la comunidad como ejes fundamentales de este modelo.

Según la delegada, "garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural no es solo un objetivo educativo, es una cuestión de cohesión territorial y de justicia social y desde la Delegación trabajamos para que los recursos lleguen, para que la formación del profesorado responda a las necesidades reales del aula rural, y para que los protocolos y herramientas estén a la altura de los desafíos que enfrentamos".

Finalmente, ha agradecido a Fampa Alhambra su labor por situar la escuela rural en el centro del debate educativo y por visibilizar un modelo que ha calificado como "esencial" para el futuro de la provincia.

En la provincia hay 37 CPR; 94 incluyendo todas sus sedes y a 1 de enero de 2025 hay matriculados 3.931 alumnos. Por niveles educativos, la distribución actual es la siguiente: Educación Infantil (3-5 años) 1.048; Educación Primaria, 2.590; 1º y 2º de ESO (Semipresencial), 279.

La jornada ha incluido varias ponencias y ha tenido lugar una mesa redonda titulada 'Escuela rural: la demanda que no cesa. Diagnóstico de necesidades y propuestas para garantizar su futuro'. En ella han participado madres, docentes, directores de centros y representantes municipales de la comarca.

Las jornadas continuaron con actividades socioeducativas en Galera, incluyendo la visita al yacimiento Castellón Alto y al Museo de Galera, como ejemplo del papel del territorio rural como espacio de conocimiento, cultura y desarrollo.

Las III Jornadas de Escuela Rural han contado con la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La mesa institucional de apertura ha contado también con la participación de Isabel Molina Bonet, presidenta de Fampa Alhambra; Ramón Martínez Martínez, alcalde de Huéscar; Mercedes Carayol Marín, directora del CEIP Natalio Rivas; José Ramón López García, director del CEIP Princesa Sofía; y Vanesa Ramón Carrasco, presidenta del AMPA Marmolance.