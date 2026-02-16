La escuela 'Las Salinas' de Huelva convierte San Valentín en "ejemplo de educación en valores y compromiso social"

Mercadillo benéfico del colegio 'Las Salinas' de Huelva por San Valentín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Infantil 'Las Salinas', ubicada en la barriada de Los Rosales de Huelva, ha vuelto a transformar el 'Día del Amor' en una jornada "cargada de significado" y de ejemplo de "educación en valores y compromiso social".

Según ha indicado la Junta en una nota, "fiel a su tradición" de celebrar cada año un San Valentín solidario, el centro ha organizado un mercadillo benéfico en colaboración con la Asociación Familias GA, la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y su AMPA, "implicando no solo a su alumnado y profesorado, sino también a otros centros educativos de la zona" y a la Asociación de Vecinos del barrio 'Los Rosales de Balbueno'.

La iniciativa ha tenido este año un significado "aún más especial", al unirse bajo el lema 'Unidos para el futuro' para dar visibilidad a la enfermedad que padece una alumna del propio centro. El mercadillo, celebrado el lunes 16 de febrero --al coincidir el 14 en sábado--, ha permitido recaudar fondos mediante la venta de artículos solidarios proporcionados por la asociación, destinados a apoyar a las familias afectadas y a impulsar la investigación.

La acción solidaria ha ido mucho más allá de lo recaudatorio, ya que durante las semanas previas los distintos centros educativos participantes han trabajado en sus aulas el material didáctico facilitado por la asociación, especialmente el cuento 'Federito, el trébol de cuatro hojas', acompañado de actividades adaptadas a cada nivel educativo. A través de la lectura compartida, dinámicas de reflexión, talleres creativos y propuestas de educación emocional, el alumnado ha aprendido que "cada persona es única y que la diferencia no es una barrera, sino una riqueza".

El cuento, impulsado junto a Feder, se ha convertido en una herramienta pedagógica "clave" para abordar desde edades tempranas conceptos como la empatía, la inclusión y el respeto. De este modo, "el proyecto ha logrado integrar la sensibilización social dentro del currículo escolar, consolidando una enseñanza que trasciende lo académico para centrarse en la formación integral del alumnado", ha destacado la Junta.

La jornada ha contado con la visita del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, quien respaldó la iniciativa y felicitó al centro por "su compromiso sostenido en el tiempo". Durante su intervención, Soriano ha destacado que lo vivido en Las Salinas "representa una muestra clara de cómo la escuela puede convertirse en motor de transformación social".

El delegado ha señalado que "el centro ha sabido convertir el 'Día del Amor' en un día de solidaridad real, abriendo sus puertas y demostrando que la educación en valores se construye con acciones concretas" y ha subrayado que el mercadillo "no es únicamente una actividad del propio centro, sino el reflejo de una comunidad educativa unida". "La participación de familias, alumnado y profesorado de otros colegios cercanos evidencia que cuando se trata de ayudar, la comunidad educativa de Huelva responde de manera cohesionada y generosa", ha añadido.

VISIBILIZACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS

En relación con la visibilización de las enfermedades raras, Soriano ha insistido en que "muchas familias conviven con estas patologías en silencio, enfrentándose no solo a los retos médicos, sino también al desconocimiento social". En este sentido, ha valorado que actividades como esta contribuyen a "comprender, normalizar y acompañar, generando conciencia desde la infancia".

Asimismo, Soriano ha destacado la trayectoria de la Asociación Familias GA, constituida en 2016 como entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional, integrada en la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y en Feder, la asociación nació de la inquietud de varias familias afectadas por Aciduria Glutárica tipo 1 y 2 y epilepsia dependiente de piridoxina, "ante la falta de información y contacto entre afectados".

Su misión combina una vertiente humana, ofreciendo apoyo, orientación y acompañamiento a las familias, y otra científica, orientada a promover la investigación, mejorar tratamientos y favorecer la detección temprana. Entre sus objetivos destacan la mejora de la calidad de vida de los afectados, la difusión de información actualizada, la sensibilización social y la creación de una bolsa de ayudas para las familias.

Para Soriano, la labor de Familias GA constituye "un ejemplo de perseverancia y compromiso", al haber nacido "del esfuerzo de familias que buscaban esperanza y que hoy representan una red sólida de apoyo para muchas otras". El delegado también ha puesto en valor el trabajo desarrollado en las aulas con el cuento de Federito, al afirmar que "educar en la diferencia es educar en riqueza, sentando las bases de una sociedad más respetuosa, inclusiva y cohesionada".

A su juicio, "este tipo de proyectos mejoran la convivencia, fortalecen los lazos entre centros y demuestran que la inclusión no es un discurso, sino una práctica diaria". Finalmente, ha reconocido el "compromiso" del profesorado, señalando que "su labor va mucho más allá de la enseñanza académica".

Desde el propio centro educativo agradecieron la implicación de las familias del barrio, del alumnado y del profesorado participante, recordando que "no hay mayor acto de amor que ayudar a quienes más lo necesitan".