La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba estrenará el itinerario Musical en Interpretación en el curso 26/27

Copé (centro, detrás), con alumnos y profesores de la ESAD de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte Dramático (ESAD) Miguel Salcedo Hierro de Córdoba, centro que acoge en sus aulas a más de 160 estudiantes y que cuenta con casi 80 años de historia, estrenará enseñanzas en el próximo curso 26/27, ofertando, en concreto el itinerario Musical dentro de los estudios de Interpretación, complementando a los ya existentes de Interpretación Textual y Escenografía.

Así lo ha anunciado el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, durante la visita que ha realizado en la jornada de este martes a dicho centro educativo.

A juicio de Copé, esto "es una gran noticia para el mapa educativo de la provincia, puesto que esta nueva enseñanza, con la catalogación de Grado, solo se cursa en Málaga, por lo que la ESAD de Córdoba será el segundo centro en ofertarlo. Sin duda, es un paso importante para una escuela que está a punto de cumplir ocho décadas de vida".

El delegado territorial, igualmente, ha recalcado "la importancia de que este centro cuente ya con los estudios de Escenografía, especialidad que, por cierto, ha aumentado el número de estudiantes en el presente curso escolar. Dicha especialidad y el nuevo itinerario de Interpretación Musical se complementan a la perfección y trabajarán de forma conjunta, retroalimentándose con el objetivo de sacar adelante espectáculos de envergadura y calidad".

La Escuela de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro, la más antigua de Andalucía, es pionera en inclusión social, al igual que en investigación. Dicho centro está vinculado a multitud de entidades culturales y artísticas de Córdoba y provincia, en gran parte gracias a la existencia de un equipo directivo y claustro muy comprometido y volcado en una constante preparación y formación.

Durante su visita a la ESAD de Córdoba, Copé ha afirmado que las administraciones públicas tienen "la obligación de impulsar y apoyar estos estudios que, además de ser vocacionales, representan un bien cultural de dimensiones considerables. De hecho, la Junta de Andalucía tiene el firme propósito de seguir dinamizando y potenciando las enseñanzas artísticas en todas sus vertientes".

En este sentido, cabe destacar la aprobación hace varios años del Decreto 54/2022, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de grado, de máster y de doctorado de Arte Dramático, Artes Plásticas, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Danza y Música, de acuerdo con los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior. A partir de ese momento estos estudios se denominan Títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores, equivalentes al título universitario.