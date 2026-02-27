Las familias de la provincia de Jaén dispondrán el próximo curso de más de 6.500 plazas de nuevo ingreso

Archivo - La junta ofertará más de 6.500 plazas de nuevo ingreso - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado para el próximo curso en la provincia de Jaén un total de 102.236 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales el 78,66 por ciento corresponden a centros públicos y el 21,34 por ciento a centros concertados. En el caso del alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se han habilitado 6.556 plazas de nuevo ingreso.

Del total de plazas de nuevo ingreso, el 79,87 por ciento corresponden a centros públicos y el 20,13 por ciento a centros concertados.

El domingo 1 de marzo comienza el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en los 324 centros de la provincia de Jaén sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. El proceso de escolarización incluye tanto a l menores que acceden por primera vez al sistema educativo, ya sea en centros públicos o concertados, como al alumnado que solicite un cambio de centro escolar.

Asimismo, el sistema educativo en la provincia de Jaén contará en el curso 2026-2027 con al menos 18 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años y como establece la normativa de escolarización.

Según se ha informado desde la Consejería, esa cifra de 18 nuevas aulas "se ampliará, con toda probabilidad, conforme a la demanda de escolarización". Así, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas jiennenses tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente.

Esta medida permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en tres centros más respecto a este curso, hasta un total de 102 centros; 152 centros ofertarán el servicio de comedor escolar, y 125 centros ofrecerán actividades extraescolares.

Desde el curso 2019-2020 se han incrementado en nuevo los centros con aula matinal, en 15 los que disponen de comedor escolar y en uno con actividades extraescolares.

En el curso actual, el 97,56 por ciento de las familias jiennenses han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,62 por ciento ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. Además, la Consejería ha reagrupado para el curso actual a 31 hermanos en los centros educativos, frente a los 23 del curso 2020-2021, cuando entró en vigor el nuevo decreto de escolarización. En estos últimos cinco cursos el total de hermanos reagrupados en centros educativos es de 114.

Por otro lado, el sorteo para resolver situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión del curso actual 2025-2026 en los centros públicos y concertados resolvió 47 situaciones, frente a las 69 del curso 2018-19, es decir, se ha reducido en un 32 por ciento, por lo que "el procedimiento es más garantista e indica una mejora en la libre elección de centro por parte de las familias andaluzas", según se ha indicado desde la Consejería en una nota informativa.

Además, la Consejería ha reagrupado para el curso actual a 27 hermanos en los centros educativos jiennenses, frente a los 23 del curso 2020-2021, cuando entró en vigor el nuevo decreto de escolarización. En estos últimos seis cursos el total de hermanos reagrupados en centros educativos es de 141.

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay novedad para el próximo curso, es decir, se mantienen las mismas condiciones. Así, se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar.

También puntuará que el menor a escolarizar haya nacido de parto múltiple (un punto) y se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija, con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo.

Además, se mantienen los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen facilitando el desarrollo de su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes.

Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas. Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 20 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de diez días lectivos para la presentación de alegaciones.

Si tras la aplicación de los criterios de baremación --hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato-- se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes.

La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo. A través del Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, las enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos.

Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud. La Consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8,00 a 19,00 horas.