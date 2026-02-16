Finaliza la ampliación de la Escuela Infantil Antonio Modesto Mata, de Alcaudete (Jaén), por más de 452.000 euros

Visita a la Escuela Infantil Antonio Modesto Mata. - JUNTA

ALCAUDETE (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concluido las obras de creación y redistribución de espacios en la Escuela Infantil (EI) Antonio Modesto Mata, de Alcaudete (Jaén). Han supuesto una inversión de 452.648,90 euros, financiada con fondos europeos NextGenerationEU .

A través de esta actuación se ha dotado al centro de una nueva unidad, con 20 plazas escolares, para niños y niñas de entre dos y tres años, según ha explicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

Acompañado por la directora de la escuela, Adoración Romero, y representantes de la Corporación municipal, ha visitado las instalaciones para conocer el resultado de la actuación, que "ha supuesto una gran mejora" en ellas.

Solano ha detallado que se ha ejecutado una nueva construcción con 40 metros cuadrados de superficie. Asimismo, en el edificio original se han renovado los aseos infantiles y se han llevado a cabo obras de redistribución de las aulas para eliminar salas de paso y solventar algunos problemas funcionales.

"Esta actuación ha hecho posible la puesta en marcha de una nueva unidad educativa para niños y niñas de entre dos y tres años, con una oferta de 20 plazas escolares públicas, garantizando una educación infantil inclusiva, accesible, asequible y de calidad en su primer ciclo", ha valorado.

La intervención también ha incluido la sustitución de radiadores, la renovación de las carpinterías exteriores y la instalación de iluminación led en los espacios docentes, "lo que ha permitido mejorar el confort térmico y la eficiencia energética" del centro.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), y ha contado con financiación europea del programa NextGenerationEU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Por otra parte, el delegado territorial ha señalado "la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública con la gratuidad en el servicio de la atención socieducativa, implantada ya en este curso, para el alumnado de dos años".

Una medida importante para las familias, facilitándole la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas. Al hilo, ha precisado que, del total de los 5.700 menores matriculados este curso escolar en las escuelas infantiles de la provincia de Jaén, "más de 4.740 lo han hecho de forma gratuita".

"Hablamos, por un lado, de 3.185 escolares que se benefician de la gratuidad en la Educación Infantil de dos años y, por otro lado, son 1.500 las familias de niños y niñas de cero y un año que reciben bonificaciones por renta familiar", ha explicado.

De esta manera, según ha añadido Solano, "un 83 por ciento de los niños y niñas de entre cero y tres años han recibido la gratuidad en el servicio de atención socioeducativa".

Finalmente, ha incidido en la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "por la mejora de las infraestructuras de los espacios docentes". "En el caso de Alcaudete, supone una inversión de alrededor de 2,6 millones de euros, en actuaciones ya ejecutadas, así como en equipamientos e inversiones para mejorar el confort térmico y mejora de los distintos centros educativos, desde el 2019", ha concluido.