Granada ampliará su oferta educativa con nuevas enseñanzas y servicios complementarios

Jornadas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar de Granada - JUNTA

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha autorizado nuevas enseñanzas y servicios complementarios en centros educativos de la provincia de Granada para el curso 2026-2027. Esta planificación educativa permitirá "ampliar la oferta formativa en institutos, conservatorios y enseñanzas artísticas superiores, además de reforzar servicios como el comedor escolar y el aula matinal en distintos municipios, especialmente en el ámbito rural".

Las nuevas autorizaciones responden a necesidades planteadas por las comunidades educativas de la provincia y tienen como objetivo ampliar las oportunidades educativas del alumnado, reforzar la conciliación familiar y mejorar el acceso a servicios educativos en todo el territorio.

La planificación educativa para el próximo curso incorpora novedades relevantes en la oferta académica de la provincia. En Granada capital, el IES Ángel Ganivet implantará el programa Bachibac, que permitirá al alumnado obtener una doble titulación oficial: el Bachillerato español y el Baccalauréat francés. Este programa amplía las posibilidades de internacionalización académica y facilita el acceso a estudios superiores tanto en España como en Francia.

Asimismo, se han autorizado nuevas unidades del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral en el IES Ilíberis de Atarfe y en el IES Virgen de las Nieves de Granada, vinculadas a enseñanzas de Grado Básico dirigidas a alumnado con necesidades educativas específicas. En el caso del centro de Atarfe, la unidad se vincula a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, mientras que en el IES Virgen de las Nieves se relaciona con la familia de Carpintería y Mueble. Estas unidades están orientadas a favorecer la autonomía personal y la inserción laboral del alumnado, reforzando el compromiso del sistema educativo con la inclusión.

En el ámbito de las enseñanzas de régimen especial, el Conservatorio Profesional de Música Carlos Ros de Guadix incorporará la especialidad de Guitarra Flamenca dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música. Esta autorización responde a la demanda existente en la comarca y permitirá ofertar cuatro plazas para el primer curso de estas enseñanzas.

Por su parte, el Conservatorio Profesional de Música José Salinas de Baza completará su oferta instrumental con la incorporación de la tuba, último instrumento de viento-metal que faltaba en la plantilla del centro, ampliando así las posibilidades formativas para el alumnado interesado en esta especialidad.

A estas novedades se suma la autorización de la especialidad de Diseño de Producto en la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar de Granada. Se trata de unas enseñanzas artísticas superiores que hasta ahora solo se impartían en Andalucía en la provincia de Huelva. La implantación de esta especialidad permitirá que alumnado de Granada y de otras provincias de Andalucía oriental pueda cursar estos estudios en un centro más cercano, respondiendo además a la creciente demanda de profesionales cualificados en el ámbito del diseño.

El diseño de producto tiene aplicación directa en distintos sectores económicos del territorio, como el agroalimentario, el vitivinícola y el oleícola, así como en ámbitos como la cerámica, la artesanía, el textil, el mobiliario, la iluminación o el diseño de elementos urbanos, lo que refuerza el interés formativo y profesional de esta enseñanza.

La planificación educativa aprobada para el curso 2026-2027 contempla también la ampliación de los servicios complementarios, fundamentales para "facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y mejorar la atención educativa del alumnado", según ha informado este lunes la Junta en una nota de prensa.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la autorización del servicio de comedor escolar en el CEIP Nuestra Señora de las Nieves de Trevélez, una demanda histórica de las familias de este municipio de la Alpujarra granadina. Además, se incorporarán nuevos comedores escolares en tres centros: el CPR Taxara de Venta Nueva (Loja), el CEIP Federico García Lorca de Tocón (Íllora) y e CEIP Federico García Lorca de Olivares (Moclín).

La implantación de estos servicios supone un avance importante para muchas familias, especialmente en municipios del medio rural, donde los comedores escolares contribuyen a facilitar la conciliación familiar y a reforzar la permanencia del alumnado en sus centros educativos durante la jornada completa.

Nuevos servicios de aula matinal Dentro de los servicios complementarios autorizados también se encuentra la implantación del Aula Matinal en dos centros educativos de la provincia, el CPR Los Castaños de Ventas de Zafarraya (Alhama de Granada) y el CPR Sánchez Velayos de Ugíjar. Este servicio permite que el alumnado pueda ser atendido en el centro educativo antes del inicio de la jornada lectiva, ofreciendo una solución especialmente útil para muchas familias trabajadoras.

Con este conjunto de autorizaciones, la provincia de Granada amplía su oferta educativa y refuerza servicios clave para las familias, especialmente en municipios rurales donde estas medidas tienen un impacto directo en la conciliación y en el acceso a la educación.

La planificación para el curso 2026-2027 avanza así hacia un sistema educativo más inclusivo y equilibrado territorialmente, con mayores oportunidades formativas para el alumnado y una red de servicios complementarios que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral.