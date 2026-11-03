Granada cuenta con 213 comedores escolares que atienden a más de 20.800 usuarios en la provincia

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, durante su visita al CEIP Tínar de Albolote. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALBOLOTE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La provincia de Granada cuenta actualmente con una red de 213 comedores escolares que atienden a un total de 20.856 usuarios en escuelas infantiles, colegios de Educación Infantil y Primaria, institutos y residencias escolares.

Así lo ha destacado la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín Gómez, durante su visita al CEIP Tínar de Albolote, donde ha mantenido una reunión con la directora del centro para conocer de primera mano el funcionamiento del servicio de comedor.

Del total de comedores de la provincia, 41 son de gestión directa por parte de la Delegación Territorial, mientras que otros 170 funcionan mediante gestión externa, a través de empresas de catering contratadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

CONTROLES DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO

En el marco de esta visita al CEIP Tínar de Albolote, la delegada también ha abordado con la dirección del centro el funcionamiento del comedor y las actuaciones de seguimiento puestas en marcha tras la incidencia comunicada el pasado mes de septiembre.

En este sentido, ha recordado que la calidad y seguridad de las comidas están sometidas a controles por parte tanto de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias como de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Además, existen mecanismos de control y seguimiento que se refuerzan cuando se produce alguna incidencia.

"La red de comedores escolares de Andalucía cuenta con mecanismos de control y seguimiento que permiten garantizar la calidad y seguridad de las comidas que recibe el alumnado. Desde la Junta de Andalucía trabajamos de forma permanente para supervisar el servicio, reforzando estos controles cuando es necesario y velando por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos", ha dicho la delegada.

"Nuestro objetivo es ofrecer a las familias la máxima tranquilidad y garantizar que los niños y niñas reciben una alimentación segura y de calidad", ha asegurado.