Granada impulsa la competencia lingüística con la puesta en marcha del programa ComunicA

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha inaugurado una jornada centrada en el programa educativo ComunicA, que ha servido para presentar al equipo de expertos y marcar las directrices de desarrollo a lo largo del año escolar.

La jornada, que contó con la presencia de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, congregó a 63 coordinadores de los 96 centros participantes de la provincia.

Durante su intervención, la delegada ha destacado que ComunicA se presenta como "un programa dinámico y vivo, que incorpora líneas de actuación renovadas, talleres para el segundo trimestre, formación especializada, foros y espacios de intercambio de buenas prácticas que enriquecen el desarrollo integral de nuestro alumnado".

El programa ComunicA se estructura en cuatro líneas de intervención: lectura y escritura funcional y creativa, oralidad y debate, radio escolar y alfabetización audiovisual. Dentro de la línea segunda, se enmarca el Torneo de Debate Educativo, que en esta edición cuenta con la inscripción de 26 centros, cada uno representado por un equipo de cinco alumnos.

La jornada se convirtió en el escenario para la presentación de cuatro experiencias de buenas prácticas, ejemplos de innovación y vocación educativa a cargo de Estefanía García (IES Alpujarra, Órgiva) que presentó 'Historiarte con los sentidos', un proyecto donde el alumnado elabora podcast sobre historia y arte con un enfoque de igualdad, género e inclusión.

Otra de las experiencias fue ofrecida por Ana Moreno Rodríguez (IES La Paz, Granada), quien expuso 'Propuestas para el desarrollo de la comunicación, la lectura y la escritura favoreciendo la transformación social', iniciativas impulsadas desde la biblioteca escolar.

También se pudo conocer la iniciativa de Vicente Amor López Carrión (CEIP Los Cármenes, Granada), quien explicó el proyecto 'Estrategias para la alfabetización mediática desde la gamificación y la interdisciplinariedad', mostrando cómo integrar la educación mediática de forma lúdica y transversal.

Por último, Ana Hernández Hernández (IES La Zafra y Escuela de Arte Palacio Ventura, Motril) compartió su experiencia en la preparación de equipos para el Torneo de Debate Educativo, bajo la línea de oralidad y debate.

ComunicA es un programa abierto que fomenta la colaboración de toda la comunidad educativa: claustro, alumnado y familias. En la mayoría de los centros se realizan actividades interdepartamentales para enfatizar y concienciar sobre la importancia fundamental de la competencia lingüística en la formación integral del estudiante.

Con esta jornada de inicio, "la provincia de Granada consolida su apuesta por una educación que sitúa la comunicación en todas sus formas --escrita, oral, audiovisual y digital-- en el corazón del proceso de aprendizaje", según María José Martín.