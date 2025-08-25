Huelva contará el próximo curso con una nueva aula de tecnología aplicada en FP

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional implantará el próximo curso 75 nuevas Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca) para "continuar impulsando la modernización de la Formación Profesional andaluza". En concreto, de las 75 aulas nuevas, una se implantará en la provincia de Huelva, concretamente en el IES Odiel de Gibraleón, que se suma así a las seis Aulas Ateca ya en funcionamiento en centros onubenses.

Según ha indicado la Junta en una nota, con una inversión de 4,1 millones de euros, estos espacios innovadores se sumarán a los ya existentes, elevando a 226 el número total de aulas operativas a partir del mes de septiembre. De este modo, Huelva contará con un total de siete Aulas de Tecnología Aplicada en el curso 2025/2026, "consolidando su avance hacia una Formación Profesional más digital, conectada y adaptada a los retos tecnológicos del mercado laboral".

Las aulas Ateca son espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP, para acercar el entorno laboral al alumnado y formarlos con las herramientas "más innovadoras". Integran digitalización, innovación y emprendimiento, "fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes andaluces".

Además, la Consejería ha señalado que "desempeñan un papel fundamental en la transformación educativa", al recrear entornos laborales reales mediante equipamientos avanzados y tecnologías como la realidad virtual, aumentada y mixta, la robótica o la impresión 3D.

Estos espacios "promueven una enseñanza práctica y aplicada, adaptada a las demandas actuales del mercado laboral". Al enfrentarse a retos en entornos simulados, el alumnado "desarrolla habilidades para resolver problemas en situaciones reales y fortalece su creatividad y su capacidad innovadora", ha remarcado.

De hecho, subraya que estas aulas "impulsan un proceso de aprendizaje basado en la generación de conocimiento colectivo". Con ello, el alumnado "no sólo adquiere competencias digitales avanzadas, sino que aprende a trabajar en equipo, desarrolla habilidades blandas como la comunicación o la adaptación al cambio, fortalece su autonomía, confianza y se fomenta la transferencia de conocimientos al potenciar la colaboración con el sector productivo".

Cada aula cuenta con una dotación económica de 55.000 euros, financiada por el Plan de Modernización de la FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del componente 20 'Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.