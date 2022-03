El IES Alonso Sánchez (Huelva) continúa en Italia su actividad Erasmus+

HUELVA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ocho estudiantes y tres profesores del IES Alonso Sánchez de Huelva visitan durante este mes el Istituto d'Istruzione Superiore Majorana en Avola (Italia) en el marco de un proyecto Erasmus+ de intercambios educativos europeos. En la visita participan también dos profesores y ocho estudiantes de institutos de Alemania y Letonia, además de los anfitriones italianos, por lo que la experiencia engloba a un total de 41 personas.

En este sentido, la delegada de Educación y Deporte de la Junta en Huelva, Estela Villalba, ha apuntado que "una enseñanza de calidad requiere de la continua participación en actividades culturales" y ha destacado que "la implicación del profesorado andaluz en este aspecto", ya que la participación en intercambios europeos de profesores y alumnos es "la más alta de los últimos años". En este curso escolar están vigentes en la provincia 79 proyectos con un presupuesto global de 1.052.642 euros.

Así, con una duración de dos años y a punto de concluir, el proyecto donde está inmerso el IES Alonso Sánchez se titula 'Aprender por un futuro entre tradición y tendencia' (Learning for a future between tradition and trend), y está coordinado por el centro Erasmus de Rotterdam Gymnasium (Viersen, Alemania).

En este sentido, el objetivo principal de este proyecto Erasmus+ se centra en "profundizar en todas las posibilidades educativas" del patrimonio cultural de los países participantes y "cómo compartir este conocimiento promueve el desarrollo de una conciencia de pertenencia a Europa", ha señalado la delegada.

El programa contempla estancias breves en cada uno de los países participantes, donde las visitas programadas se centra en una temática concreta. El tema de la última visita ha sido la tradición en el arte, la literatura, la música, la danza y la gastronomía.

Por otro lado, el sistema de estancia es de alojamiento compartido con familias de estudiantes del mismo programa. En este caso, los estudiantes onubenses se han alojado en casas de familias italianas y durante su estancia han sido recibidos por las autoridades académicas y locales competentes. Asimismo, han realizado diferentes talleres y excursiones que los han aproximado a las tradiciones locales de los anfitriones y han elaborado materiales curriculares relacionados con los objetivos del proyecto.

El IES Alonso Sánchez es centro bilingüe de inglés desde hace doce años y cuenta con enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Personas Adultas. Este proyecto Erasmus+ viene a sumarse a otro de dos años coordinado por un centro vienés sobre patrimonio cultural, en el que también están institutos de Italia y Reino Unido, además de Austria y España.

Además, el centro onubense participa, además, en numerosos planes y programas como el 'Aula Confucio' para el aprendizaje de chino o 'Vivir y sentir el patrimonio', donde se aprende a conocer el patrimonio cercano para poder valorarlo.