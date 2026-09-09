El IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) estrena talleres con una inversión 350.000 euros

El nuevo edificio en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de creación de nuevos espacios para ciclos formativos en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), que han supuesto una inversión de 348.914,93 euros. Los trabajos han dotado al centro educativo de los talleres necesarios para la impartición del Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) Técnico en Soldadura y Calderería, de la familia de Fabricación Mecánica.

Para ello, tal y como ha detallado al Junta de Andalucía en una nota, junto a la pista polideportiva se ha construido un nuevo edificio, de tipología industrial, que alberga un taller de construcciones metálicas con 216 metros cuadrados de superficie útil y otro taller de mecanizado de 153,5 metros cuadrados.

Estas instalaciones, que podrán tener un uso polivalente, completan así los espacios educativos para este ciclo formativo, que ya contaba con un aula polivalente y un laboratorio de ensayos.

Las obras de ampliación del IES Alto Guadiato forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y han sido cofinanciadas por la Unión Europea dentro del marco Feder 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ).

El FTJ tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos para la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible en aquellas regiones que resulten más afectadas por las políticas comunitarias en materia de energía y clima.