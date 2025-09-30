El IES Al-Ándalus de Almería incorpora un curso de especialización basado en el lenguaje de programación Python

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de Almería, Francisco Alonso, visita el IES Al-Ándalus. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, Francisco Alonso, ha visitado este martes el IES Al-Ándalus con motivo de la incorporación del nuevo curso de especialización de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Paython, que ya está en funcionamiento.

Alonso se ha congratulado por la ampliación de la oferta formativa en un centro en el que 520 estudiantes cursan algún ciclo de FP, toda vez que en la provincia, según ha recordado, se han implantado siete nuevas titulaciones en centros educativos este curso.

Según ha informado la Junta en una nota, el curso de especialización está orientado a los estudiantes de FP interesados en aprender a crear aplicaciones en lenguaje de programación de alto nivel.

Las ocupaciones y puestos de trabajo a los que se puede acceder una vez cursados estos estudios son, entre otras, programadores en lenguaje Python, desarrolladores de aplicaciones en Python, verificadores y depuradores de códigos, desarrolladores web o programadores DevOps (desarrollo de operaciones).

Además, una vez finalizado este curso de especialización, los estudiantes tendrán la opción de cursar estudios superiores de FP tales como Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, entre otros.

NUEVAS TITULACIONES

La consejería ha aprobado cinco nuevas autorizaciones de ciclos de Grado Medio: Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el IES Cura Valera (Huércal-Overa), Elaboración de Productos Alimenticios en el IES Villa de Vícar (La Gangosa), Cocina y Gastronomía en el IES Villavieja (Berja), Emergencias Sanitarias en el IES Albaida (Almería) y Fabricación de Productos Cerámicos en el IES Juan Rubio Ortiz (Macael).

También se ha ofertado por primera vez el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica en el Instituto Jaroso (Cuevas de Almanzora) y se ha autorizado el aumento de grupo para el Curso de Especialización de Grado Superior en Ciberseguridad en el Instituto Celia Viñas (Almería).

Alonso ha subrayado "el creciente interés de los almerienses por las enseñanzas de FP que cuentan ya con más de 19.000 estudiantes en Almería y que arrancan este curso 2025- 26 con 26.580 plazas de nuevo ingreso lo que supone un incremento del 68 por ciento en seis años".