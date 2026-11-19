La consejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, durante su visita al IES Cerro Milano en Alhama de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Educación, María del Carmen Castillo, ha visitado este jueves el IES Cerro Milano de Alhama de Almería (Almería) tras haber sido galardonado en los VI Premios de Buenas Prácticas en el Fomento de la Lectura gracias a sus planes con los que ha potenciado su biblioteca y ha construido comunidad en torno a las letras con la radio como vehículo.

En una nota, el Gobierno andaluz ha reconocido el instituto como "centro de referencia para toda la comunidad educativa andaluza" por su excelencia en el fomento de las competencias lingüísticas de sus alumnos.

Así, la consejera ha conocido de primera mano los planes de lectura de este centro y ha felicitado al equipo directivo y a la plantilla docente por su labor a la hora de fomentar las competencias de los alumnos.

"Esta es un área esencial para nuestros estudiantes, ya que sin esas competencias lingüísticas no se pueden adquirir otras competencias fundamentales como el razonamiento matemático o para desarrollar el conocimiento de las áreas científicas", ha recordado Castillo.

Entre otros planes específicos, este centro educativo ha potenciado su biblioteca escolar como 'hub' de recursos para el desarrollo del plan lector y la formación de una comunidad lectora a través de la radio escolar Cerro Milano, que emite en FM y en formato podcast mediante la plataforma iVoox.

El alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, y la directora del centro, Eva Saldaña, han acompañado a la consejera de Educación en la visita y se han reunido con profesores y alumnos para analizar desde diferentes puntos de vista las herramientas e instrumentos pedagógicos "que tan buenos resultados académicos están dando".