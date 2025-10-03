El IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla (Córdoba) será bioclimatizado por la Junta

MONTILLA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla (Córdoba) contará con un nuevo sistema de bioclimatización tras ser incluido entre los 19 centros de la provincia donde se instalará un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, en el marco de una actuación que beneficiará a más de 900 estudiantes y un centenar de docentes, y que se inscribe en el nuevo Plan de Bioclimatización diseñado por la Junta de Andalucía, que repercutirá en 80 centros andaluces con una inversión de 30 millones de euros, que se suman a los 175 millones del primer plan.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, durante la visita que ha realizado a dicho centro educativo montillano en la jornada de este viernes.

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo ha finalizado 324 actuaciones de creación, ampliación y mejora de infraestructuras educativas en la provincia de Córdoba, con una inversión superior a 60,6 millones de euros. Una parte importante de este esfuerzo se ha destinado a proyectos de climatización y bioclimatización.

En concreto, se han acometido un total de 136 obras de mejora del confort térmico, climatización e implantación de energías renovables, por un importe total de 31,7 millones, según ha precisado el delegado de Desarrollo Educativo.

INVERSIONES EN MONTILLA

La Junta de Andalucía, desde 2019, ha invertido casi 1,2 millones de euros en centros educativos montillanos. Gran parte de esa inyección económica la han acaparado las dos actuaciones de bioclimatización, similares a la que se efectuará en el IES Emilio Canalejo Olmeda, llevadas a cabo en el IES Inca Garcilaso (592.000 euros) y en el CEIP Gran Capitán (316.000 euros).

Además, y en lo que representa otra importante apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la localidad de la Campiña Sur cordobesa, se han autorizado en el último lustro cinco ciclos formativos relacionados, tanto con el tejido empresarial de la comarca, como con la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).