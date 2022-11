El IES Marismas de Los Palacios (Sevilla), primer premio 'Flamenco en el Aula' que otorga Educación

LOS PALACIOS (SEVILLA), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IES Marismas de Los Palacios (Sevilla) se ha alzado con el primer premio 'Flamenco en el Aula' por su difusión del arte jondo desde todas las materias. "Suena el timbre para salir al recreo y, entre el alboroto de los alumnos, se oye la voz de Camarón en los pasillos; en el vestíbulo se exhibe un patio andaluz realizado con materiales reciclados, y en un tablón cuelgan los diseños ganadores del concurso de peinetas y pendientes".

En el citado instituto, una "peculiar" tabla periódica agrupa los cantes por familias a modo de guía y compendio del arte jondo, estableciendo vínculos comunes entre ellos. Todas estas actividades surgen del proyecto 'Del flamenco para todas las materias' que organiza el centro educativo, según destaca la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha reconocido al instituto palaciego con el galardón a las buenas prácticas docentes en los premios 'Flamenco en el Aula 2022'. Se trata de una aproximación al arte jondo desde todas las asignaturas de cualquier nivel, desde el primer curso de la ESO a la Formación Profesional.

"El proyecto nació al constatar que los alumnos del IES Marismas, radicado en un municipio de gran tradición flamenca como Los Palacios y Villafranca, tenían escasos conocimientos sobre el arte jondo", señala Juan Francisco Cara Muñoz, coordinador de la iniciativa. "Para acercarles este patrimonio a nuestros estudiantes y despertar en ellos interés por el flamenco decidimos hacerlo de forma conjunta, generando recursos para tratarlo cada una de las materias", señala este profesor de Educación Física.

Así, los alumnos han podido asistir a un taller de diseño y construcción de un zapato de baile en la asignatura de Tecnología, mientras que en las horas de Lengua y Literatura han analizado las letras de los cantes. En Matemáticas se ha estudiado la geometría en el baile, al tiempo que en Geografía e Historia se abordaba la aportación cultural del pueblo gitano y el impacto del flamenco en el arte. De igual modo, los estudiantes de Economía han revisado el régimen fiscal de los artistas y de las empresas culturales.

En este sentido, el proyecto 'Del flamenco para todas las materias' no ha limitado sus actividades al IES Marismas. Los estudiantes han podido llevar sus propuestas a la Tertulia Cultural Flamenca El Pozo de las Penas, la peña de Los Palacios y Villafranca, y a la residencia de ancianos de la localidad. De igual modo, la bailaora Eva Yerbabuena ha trabajado con los alumnos la concepción y desarrollo de un espectáculo de baile, desde su argumento al vestuario, la iluminación y las coreografías.

"Ahora conozco más esta expresión cultural de Andalucía. Hoy en día, entre los jóvenes, el flamenco no es muy popular. Cuando oía hablar del arte jondo, yo pensaba en una bailaora o en un guitarrista, pero no tenía ni idea de qué había detrás. Ahora, creo, conozco más esta expresión cultural de Andalucía", señala Elena Falcón, alumna del primer curso de Bachillerato.

Por su parte, Ernesto Valle, que también cursa primero de Bachillerato, afirma que "el flamenco no está presente en los intereses de los jóvenes y, ahora, gracias a esta iniciativa, lo conocemos y a muchos, realmente, nos gusta. A mí, por ejemplo, me impactó la rebeldía de las letras de Manuel Gerena que analizamos en las horas de Filosofía. Allí descubrimos que el flamenco no tiene nada superficial", señala el alumno del IES Marismas.

El coordinador de 'Del flamenco para todas las materias', Juan Francisco Cara Muñoz, trabaja en la actualidad en una segunda fase del proyecto: la creación de una aplicación digital que permita el acceso de toda la comunidad educativa de Andalucía a las propuestas del IES Marismas en torno al flamenco. "Queremos que cualquier docente pueda utilizar los recursos que hemos creado en este centro para dar a conocer el arte jondo entre su alumnado", subraya.

UNA SEÑA DE IDENTIDAD EN EL IES MARISMAS

A la hora de valorar los logros de este proyecto, Cara Muñoz señala que, "gracias a la implicación de todo el claustro y el alumnado, el IES Marismas tiene una seña de identidad en el flamenco, una expresión cultural de gran tradición en Los Palacios y Villafranca. Todos los que formamos parte de la comunidad educativa del centro valoramos ahora la riqueza del arte jondo, así como la capacidad de inspiración que posee para otras manifestaciones artísticas".

A este respecto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, recalca que "los centros educativos de Andalucía son espacios imprescindibles para valorar y conocer el flamenco como patrimonio propio y de la cultura española y universal. La presencia del Flamenco en las aulas contribuye al desarrollo integral y pleno del alumnado, además de favorecer la valoración y respeto por este arte".