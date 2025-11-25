Los IES Oretania y Reyes de España de Linares (Jaén) promueven el emprendimiento en estudiantes de FP

Francisco José Solana en la apertura de la II Jornada 'Fomenta tu Cultura Emprendedora' - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

Los IES Oretania y Reyes de España de Linares (Jaén) han organizado y celebrado la II Jornada 'Fomenta tu Cultura Emprendedora' con el que se pretende promover el emprendimiento entre el alumnado de Formación Profesional (FP).

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, que ha asistido a la apertura de la jornada, ha subrayado "la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por impulsar el talento y los valores emprendedores de los jóvenes de la provincia de Jaén".

Solano ha destacado que "se trata de una iniciativa que fomenta la innovación y la creatividad del alumnado como elementos clave para su aprendizaje y formación, y que, mediante el contacto directo con experiencias emprendedoras e innovadoras, acerca la realidad del entorno empresarial a los estudiantes".

La jornada ha reunido a más de 270 estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional de distintos institutos de la ciudad de Linares. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto colaborativo de Formación Profesional desarrollado entre el IES Oretania e IES Reyes de España.

El objetivo es fomentar el desarrollo de las competencias personales, profesionales y sociales en el alumnado participante. Los centros invitados a esta jornada han sido, los Institutos de Educación Secundaria Himilce, Santa Engracia, Reyes de España y Oretania.

Se trata de una acción formativa orientada a la creación de ecosistemas de emprendimiento en los centros docentes participantes. Durante la jornada, se ha llevado a cabo diferentes ponencias y talleres a cargo de Anikilo y MyYes, creadores de contenido; Carolina Noriega, monologista, actriz, guionista y especialista en formación; David Navarro, monologista, guionista y coordinador de cómicos en Paramont Comedy y el Mago Torres, exfubolista y entrenador profesional, finalista e el concurso Got Talent España en la modalidad de magia.

El delegado territorial ha puesto el acento en que "la provincia de Jaén registra el mayor número de centros participantes en proyectos colaborativos de emprendimiento en la Formación Profesional". Son 16 los centros educativos que trabajan conjuntamente para desarrollar experiencias innovadoras de emprendimiento y aprendizaje en el presente curso escolar 2025/2026.