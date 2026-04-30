Los IES Sierra Luna de Los Barrios y Santo Domingo de El Puerto (Cádiz) entre los finalistas de Top Scientists

Finalistas del concurso internacional Top Scientists. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Sierra Luna, de Los Barrios (Cádiz), y el IES Santo Domingo, de El Puerto de Santa María, han quedado entre los cinco finalistas del concurso internacional Top Scientists, impulsado por la Fundación 3M y que tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes mediante el desarrollo de proyectos que abordan problemas actuales con soluciones innovadoras basadas en la ciencia y la tecnología.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la edición correspondiente al curso 2025/2026 han participado un total de 500 equipos de toda España, de los cuales únicamente cinco han sido seleccionados como finalistas a nivel nacional, entre ellos los dos equipos que pertenecían a centros públicos de la provincia de Cádiz, que además participaban por primera vez en esta iniciativa y fueron los únicos centros públicos finalistas de todo el país.

El concurso ha sido difundido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y, en Andalucía, a través de los técnicos de Orientación Profesional de la Dirección General de Formación Profesional, en coordinación con las áreas de Orientación Vocacional y Profesional del Servicio de Orientación Educativa (SOE) y el Servicio de Planes y Programas Educativos de cada provincia.

La Gala Final, celebrada en la sede de la Fundación 3M en Madrid acogió la presentación de los proyectos. Así, por parte del IES Sierra Luna, de Los Barrios, los alumnos Iván Jiménez y Álvaro Martínez presentaron su proyecto 'Biocelda escolar', un innovador dispositivo que permite reutilizar residuos habituales en las aulas, como papel usado y pilas agotadas. Estuvieron acompañados por sus profesoras Pilar de la Jara y Fé Benavides.

Por su parte, el IES Santo Domingo, de El Puerto de Santa María, estuvo representado por las alumnas Julia Cubillo y Martina Samanjón, que defendieron su proyecto 'La batalla contra el alga Okamurae'. Este trabajo propone el diseño de un robot para la recogida de esta especie invasora en las playas, así como su posterior reutilización como producto dermatológico y fertilizante

La Junta ha señalado que estos logros son fruto de una apuesta sostenida por la innovación educativa y el fomento del pensamiento científico en ambos centros. Como ejemplo, el IES Sierra Luna ha desarrollado talleres voluntarios de ciencia y tecnología dentro de su programa de recreos activos, logrando importantes reconocimientos como el primer premio en el concurso 'Diverciencia' el pasado curso, además de su reciente clasificación a nivel nacional en las Olimpiadas de Ingeniería de Caminos e Ingeniería Industrial.

Por su parte, el IES Santo Domingo obtuvo el pasado año el primer premio nacional del programa 'Cansat', organizado por la Agencia Espacial Europea, así como el premio a la mejor divulgación en el concurso 'Detectives Climáticos' y la mención de honor a la creatividad en el certamen autonómico 'Reimagina la ciencia'.