El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada Ruiz, y la delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez Ropero, visitan el IES Sol de Portocarrero-La Laboral. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada Ruiz, y la delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez Ropero, han visitado el IES Sol de Portocarrero-La Laboral tras haber sido distinguido con el segundo premio de bibliotecas escolares en la IX edición de los Premios a las Buenas Prácticas Docentes en Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura, correspondientes al curso 2025/2026.

El galardón distingue la consolidación de la biblioteca como un recurso educativo integrado en la enseñanza, la organización y gestión de sus fondos y el desarrollo de competencias relacionadas con la búsqueda y el tratamiento de la información, según ha indicado la Junta en una nota.

En este caso, el instituto ha sido premiado en una convocatoria a la que concurrieron 112 candidaturas andaluzas en la modalidad de Bibliotecas Escolares.

La biblioteca coordina proyectos que abarcan tanto las humanidades como las ciencias.

Entre sus iniciativas destacan las competiciones de debate, los talleres de igualdad y la participación en certámenes nacionales de creación literaria. En el ámbito científico y tecnológico, ha favorecido el desarrollo de aplicaciones destinadas a ayudar a las personas mayores, sin dejar de lado la lectura diaria planificada en las distintas materias.

El centro recogerá el galardón el próximo 15 de diciembre en Jerez de la Frontera (Cádiz). La distinción está dotada con 2.000 euros y un trofeo.

Esta trayectoria educativa se refleja también en otros reconocimientos obtenidos por el instituto, como el primer Premio Rosa Regás en 2024 por el proyecto 'Hijas del mar', centrado en visibilizar el papel de las mujeres en su relación con el entorno marítimo.

Durante la visita, ambos representantes institucionales han conocido las instalaciones y la actividad educativa del instituto, dirigido por María del Mar Mota Forte, así como el trabajo desarrollado desde su biblioteca escolar, reconocida por su contribución al aprendizaje del alumnado.

A este galardón se suman el primer puesto en la I Olimpiada de Ciencias Ambientales de la Universidad de Almería y el cuarto premio en el XII Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química de la misma universidad, ejemplos de la participación del alumnado en iniciativas de investigación y divulgación científica.

El IES Sol de Portocarrero-La Laboral cuenta en el curso 2026/2027 con 1.565 estudiantes y una plantilla de 147 docentes. Su oferta educativa comprende Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y doce ciclos formativos de Formación Profesional, distribuidos en dos de Grado Básico, cinco de Grado Medio y cinco de Grado Superior.