La II Feria Provincial de FP en Granada se consolida como evento referente de orientación académica y profesional

Granada acoge la Feria Provincial de Formación Profesional, que se consolida como un evento de referencia en la orientación académica y profesional, con un notable incremento en la participación de centros y entidades respecto al año anterior. - JUNTA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Granada acoge la segunda edición de la Feria Provincial de Formación Profesional, que se consolida como un evento de referencia en la orientación académica y profesional, con un notable incremento en la participación de centros y entidades respecto al año anterior. Organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Cámara de Comercio de Granada, cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y la Diputación de Granada.

La jornada de la feria se ha iniciado este jueves con la visita del delegado del Gobierno, Antonio Granados, la delegada de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín, y la secretaria general de la Cámara de Comercio, Isabel Contreras, que han recorrido los diferentes estands ubicados en esta edición en la zona exterior del Palacio de Deportes de Granada, lo que permite mejorar su capacidad y accesibilidad.

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha destacado que esta segunda feria de la orientación profesional destinada a FP "no es una actuación con Granada capital, sino que hay diez municipios que también nos acompañan".

Granados ha agradecido el esfuerzo de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la implicación de los diversos centros educativos que participan en la Feria; así como la Cámara de Comercio que "colabora trasladando las necesidades del tejido productivo de la provincia" y la cooperación del Ayuntamiento de Granada y la Diputación provincial.

También ha destacado la participación de casi 50 empresas que "interactúan con el alumnado que busca orientación para su futuro laboral" y ha detallado que hay 61 expositores y se esperan unos tres mil asistentes y ha incidido en la importancia de la colaboración entre las administraciones y las empresas.

"Estamos viendo que todas las administraciones trabajamos unidas, proyectamos, sobre todo, una necesidad que tiene el tejido productivo de la provincia de Granada y con esa demanda de las empresas seguiremos trabajando en la formación", ha dicho.

"A partir de ahí buscamos presentarles a los más jóvenes que están desarrollando ese ciclo formativo las diversas propuestas que orientarán su futuro laboral; desde un taller de radio, un taller de cocina, un taller de hostelería, actuaciones que tenemos en ámbito deportivo, de asistencia a personas mayores...", ha resaltado.

El número de centros educativos e instituciones participantes experimenta un crecimiento del 35,5% respecto al curso anterior, alcanzando un total de 61 expositores, además de contar con la colaboración de alumnado de tres centros. Y medio centenar de empresas han asistido a la Feria reforzando su vinculación con los institutos y conociendo cómo integrar la FP en la gestión de sus recursos humanos.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

La edición de 2026 destaca por la ampliación de la participación institucional. A las entidades presentes en 2025, como la Cámara de Comercio de Granada y las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, se suman la Subdelegación de Defensa, la Agencia Andaluza de Emergencias 112, las Residencias Escolares de Granada dependientes de la Junta, la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín y el CPIFP Cartuja.

Los centros expositores proceden principalmente de Granada capital y su área metropolitana, así como de municipios como Baza, Guadix, Motril, Salobreña, Padul, Dúrcal, Montefrío, Huétor Tájar, Iznalloz y Lanjarón.

La implicación del alumnado constituye un elemento clave, con la participación activa de estudiantes del ciclo formativo de grado superior de Asistencia a la Dirección del IES Generalife, del ciclo de Gestión de Alojamientos Turísticos del CPIFP Hurtado de Mendoza y del IES Albayzín en diferentes especialidades de la familia profesional de Imagen y Sonido y dos centros integrados como son el CPIFP Aynadamar y el CPIFP Hurtado de Mendoza.

La feria reúne a más de 3.000 asistentes, incluyendo expositores y estudiantes de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, consolidándose como una cita esencial para la orientación vocacional y profesional.

La delegada de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín, ha subrayado la relevancia de este encuentro, organizado por la Delegación de Desarrollo Educativo y FP en Granada junto a la Cámara de Comercio, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial.

Martín ha agradecido la implicación de todos los centros participantes, cuyo esfuerzo se materializa en los 60 stands que componen la muestra, donde el profesorado y el alumnado ofrecen una participación activa para guiar a los estudiantes de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Ciclos.

"Es un espacio fundamental para que los jóvenes descubran su vocación profesional y encuentren la orientación que definirá su futuro", ha afirmado la delegada, recordando que la provincia dispone de una oferta de 420 ciclos formativos y una amplia variedad de cursos de especialización, que actualmente dan servicio a más de 20.000 alumnos en la provincia de Granada.

En este sentido, ha destacado la importancia de la colaboración del sector empresarial y la integración del sistema a través de los dos centros integrados de la ciudad, piezas clave para conectar el talento joven con las demandas reales de empleo.

Por su parte, Isabel Contreras ha subrayado la importancia de la presencia de las empresas en la feria ya que la implicación de las mismas en la FP "resulta clave para que los ciclos tengan éxito, aportando una fase clave que es la formación en la empresa".

La secretaria general de la Cámara de Comercio ha señalado que la FP es, desde el punto de vista de las empresas, una pieza clave en el reto "de captar y retener el talento joven, siendo hoy por hoy una de las formas más eficaces de hacerlo". Por ello, el director gerente de Cámara Granada ha destacado la trascendencia de la consolidación de un evento "que es un puente entre estudiantes y empresas.

El programa incluye una charla dirigida a empresas sobre la integración de la Formación Profesional en la política de recursos humanos y un espacio de 'networking' entre empresas y centros educativos orientado a la identificación de necesidades formativas y oportunidades de colaboración.

Durante la jornada se desarrollan actividades demostrativas en múltiples áreas, entre ellas talleres de motosierras, brazo robótico, soldadura, realidad mixta, animación de actividades físicas, sesiones de disc jockey, 'gaming', cocina, coctelería, panadería, laboratorio y dietética, análisis de alimentos, seguridad ambiental, impresoras 3D, costura, caracterización, así como medición de constantes vitales e índice de masa corporal.

Asimismo, se presentan ciclos formativos correspondientes a 22 familias profesionales, entre ellas actividades físicas y deportivas, administración y gestión, agraria, comercio y marketing, electricidad y electrónica, hostelería y turismo, imagen y sonido, informática y comunicaciones, sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad, textil, confección y piel, y transporte y mantenimiento de vehículos.