Imbroda anuncia la "reanudación inmediata" del transporte escolar en la provincia de Jaén

GELVES (SEVILLA), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado la "reanudación inmediata" del servicio de transporte escolar en una decena de municipios de la provincia de Jaén, al tiempo que ha subrayado que "el 99% de todas las ruta del transporte escolar en Andalucía están funcionando".

Así se ha pronuncia el consejero en respuesta a preguntas de los periodistas en Gelves (Sevilla) sobre este asunto, después de que este martes el sindicato Ustea en Jaén alertase de que la falta de transporte escolar en estos municipios "se agravaría" este miércoles con el comienzo del curso en Educación Secundaria.

De este modo, Imbroda ha apuntado que el sistema educativo "da cobijo" a 1,8 millones de alumnos, es el "más grande de España", y cuando arranca un curso "procuramos tener todo planificado, porque aquí no hay improvisaciones" y "hoy podemos decir que hemos vuelto a arrancar un curso tan complejo con absoluta normalidad".

Ha destacado que "el 99% de todas las ruta del transporte escolar en Andalucía están funcionando, pero normalmente siempre hablamos de este 1%".

Así, ha anunciado "la reanudación inmediata del servicio de transporte escolar" en Jaén, tras las reuniones de la viceconsejera, María del Carmen Castillo, y el director de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, para "culminar cualquier duda o ajuste que hubiera que hacer en esta situación", para que este servicio "funcione con absoluta normalidad".

Sobre este asunto también se ha pronunciado el delegado territorial de Educación y Deporte en Jaén, Antonio Sutil, a preguntas de los periodistas en Mancha Real, donde ha inaugurado el curso escolar, destacando que "siempre ha habido diálogo y participación entre el sector y la agencia" y "nos han transmitido que hoy iba a haber transporte", de lo cual "nos alegramos", porque "la noticia hoy es que comienza el curso, un curso para más oportunidades para los jiennenses para se queden en la provincia".

Cuestionado entonces sobre si está normalizado el transporte escolar, Sutil ha dicho que "no le han comunicado incidencias", para añadir que "iban a iniciar el curso con normalidad" y salvo cosas puntuales que "puedan llegar, que a mí no me consta actualmente, parece que ha sido así".