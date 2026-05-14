Institutos de Linares y Baños de la Encina (Jaén) clausuran el proyecto Somos Baile con una exhibición

Clausura del proyecto Somos Baile en el IES Santa Engracia. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El IES Santa Engracia, de Linares (Jaén), ha acogido este jueves la muestra del taller Somos Baile, mientras que este viernes será el turno el instituto Bury Al Hamma, de Baños de la Encina.

Desarrollada durante las últimas semanas junto a la coreógrafa y bailaora Vanesa Aibar, la iniciativa se enmarca en el Programa Andaluz de Arte y Educación de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Este curso, se desarrolla en 37 centros educativos andaluces con el objetivo de favorecer el acceso del alumnado al arte y la cultura a través de experiencias creativas y participativas, según ha informado la Junta.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano; el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega y la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, han asistido al acto celebrado en esta ciudad.

Durante la jornada, se ha presentado una muestra escénica y audiovisual colectiva en la que ha participado el alumnado de segundo de la ESO del IES Santa Engracia.

Concebida como una celebración del proceso creativo desarrollado en el aula, la propuesta ha combinado flamenco, danza, música y creación audiovisual en una experiencia artística interdisciplinar orientada a explorar el movimiento como lenguaje expresivo y herramienta de conocimiento.

La actividad ha contado con la participación de la artista y bailaora Vanesa Aibar, junto al creador audiovisual Calde Ramírez y la autora Laura Redondo García.

El proyecto Somos Baile invita al alumnado a descubrir el cuerpo como espacio de creatividad, comunicación y relación con los demás, integrando distintas disciplinas y lenguajes contemporáneos.

Los estudiantes han trabajado la conciencia corporal, el ritmo y la expresión a partir de ejercicios de movimiento, improvisación y exploración de gestos cotidianos transformados en material coreográfico. Asimismo, el taller ha incorporado elementos del lenguaje flamenco contemporáneo y dinámicas vinculadas a la creación sonora y audiovisual, fomentando nuevas formas de expresión artística y experimentación colectiva.

La propuesta se ha completado con un marco de reflexión simbólica y pensamiento crítico en torno a cuestiones relacionadas con la representación, la identidad, el género y los imaginarios culturales contemporáneos, promoviendo una metodología inclusiva y participativa basada en la escucha, la cooperación y el respeto a la diversidad.

En la provincia de Jaén, las comunidades educativas de los institutos Santa Engracia y IES Bury Al Hamma han participado en este proyecto, iniciado el pasado marzo. El equipo artístico ha trabajado con alrededor de medio centenar de estudiantes de ambos centros en talleres vinculados a la música y las letras flamencas, el registro audiovisual y la expresión corporal.

El Programa Andaluz de Arte y Educación tiene como objetivo favorecer la integración de las artes en el entorno educativo, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico, la inclusión, la participación activa y el acercamiento del alumnado a las prácticas culturales contemporáneas.