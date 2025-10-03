Jaén acogerá en noviembre las Olimpiadas de FP con 185 estudiantes andaluces en competición

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén acogerá, del 24 al 28 de noviembre, el VIII Campeonato de FP Andalucía Skills, las conocidas como Olimpiadas de FP, con la participación de 185 estudiantes de la comunidad.

Podrán demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios, según ha informado este viernes el secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Florentino Santos, acompañado por el delegado territorial, Francisco Solano.

Este encuentro bienal está organizado por la Consejería con el objetivo de dar visibilidad al talento de la FP, además de ser un lugar de encuentro para empresarios, universidad, profesorado y expertos para potenciar las relaciones entre el sistema educativo y el tejido empresarial.

Los estudiantes, procedentes de 86 centros docentes sostenidos con fondos públicos de las ocho provincias andaluzas, irán acompañados por 168 docentes tutores y 28 profesores expertos.

Las competiciones se desarrollarán en el Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) de Jaén, provincia que acoge por primera vez estos campeonatos. En un pabellón interior de 10.800 metros cuadrados diáfanos, se realizarán las pruebas prácticas, mientras que el auditorio Guadalquivir será el escenario para las galas de inauguración y clausura.

Los participantes concursarán en 28 modalidades para demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios, con pruebas que sucesivamente deberán resolver y que se asemejan a situaciones reales que se pueden producir dentro de un entorno profesional.

Como novedad de esta edición, la especialidad de Farmacia y Parafarmacia se incorpora a las competiciones. El resto de modalidades son: Mecatrónica; Diseño Mecánico CAD; CNC Fresado; Soldadura; Fontanería y Calefacción; Electrónica; Desarrollo Web; Instalaciones Eléctricas; Control Industrial; Robótica Móvil; Ebanistería; Carpintería; Floristería; Peluquería; Estética; Tecnología de la Moda; Tecnología del Automóvil; Cocina; Servicio de Restaurante y Bar; Pintura del Automóvil; Jardinería Paisajística; Refrigeración y Aire Acondicionado; TI Administración de Sistemas en Red; Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria; Escaparatismo y Visual Merchandising y Panadería y Pastelería; Recepción Hotelera.

"Actualmente contamos con la colaboración de 83 empresas de diferentes sectores productivos, lo que refleja el compromiso empresarial con la FP, que se traduce en una mejora de la calidad educativa y la empleabilidad del alumnado andaluz", ha destacado Santos.

También ha apuntado que AndalucíaSkills constituye un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales Spainskills 2026, que se celebrarán en Madrid. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen al alumnado de Formación Profesional que mejor ha demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos de sus respectivos países.

REFERENCIA

"Andalucía ha sido la referencia nacional y queremos continuar siéndolo". En el último Spainskills 2024, Andalucía fue la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas (siete oros y cuatro platas)", ha comentado el secretario general.

Ha añadido que, en WorldSkills Lyon 2024, el andaluz David Gallardo obtuvo una medalla de excelencia en Instalaciones Eléctricas. Y recientemente, en el campeonato EuroSkills 2025 celebrado en Herning (Dinamarca), Miguel Ángel Abril, del Centro Integrado de FP Hurtado de Mendoza (Granada), y Arturo Maciá, del IES Virgen de las Nieves (Granada), lograron también medallas de excelencia.

Todos estos reconocimientos, según ha añadido, suponen un aval para la Formación Profesional que se imparte en Andalucía, cuyo propósito es impulsar la cualificación de nuestros futuros profesionales para afrontar con calidad los desafíos del sector productivo y de un mercado laboral cada vez más exigente.