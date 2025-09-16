Jaén se convierte "en referencia nacional" de las enseñanzas musicales con el nuevo Conservatorio Superior

María del Carmen Castillo y Rubén Fernández en el recorrido por la nueva sede del Conservatorio Superior de Música de Jaén. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

Jaén se va a convertir "en referencia nacional" en el ámbito de las enseñanzas musicales con la nueva sede del Conservatorio Superior Andrés de Vandelvira. Las instalaciones, donde se realizan remates y ultiman detalles para iniciar el curso 2025-2026, han supuesto una inversión de la Junta de Andalucía de más de 10,7 millones de euros.

De este modo, el centro recibirá el próximo día 22 a sus 102 alumnos --número que aumentará tras los exámenes extraordinarios de septiembre--, según se ha indicado este martes en la visita que ha realizado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, acompañada, entre otros, por el director, Rubén Fernández.

"Ha dejado de ser un anhelo histórico a una realidad que sitúa a Jaén a la vanguardia de estas enseñanzas en España y que, a partir del 22, podrá recibir a su alumnado en unas instalaciones espectaculares tras años compartiendo espacios con el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay", ha valorado Castillo.

Por su parte, el director del Andrés de Vandelvira ha aludido al "estado de casi finalización absoluta de la obra" de un "magnífico edificio", en el que se van a poder desarrollando estas enseñanzas, "pero ahora con un salto cualitativo indudable".

"Ya realmente podemos afirmar con rotundidad, sin ningún género de dudas, que Jaén, la provincia de Jaén, tiene ya por fin un conservatorio superior de música que va a ser uno de los mejores de Andalucía y de España", ha destacado Fernández, quien ha estimado que, una vez finalizado el proceso de matriculación, habrá "en torno a 250 alumnos" y con un incremento "gradual conforme vayan pasando los cursos".

Y es que, junto a "la calidad del profesorado", la nueva sede va a ser "un atractivo", ya que "musicalmente presenta indudables mejoras, como la propia construcción", con "los últimos avances en materia de insonorización".

Iguamente, Fernández ha resaltado el "gran actrativo" que supone el hecho de que los estudiantes puedan "disponer de cabinas de estudio" que "podrán usarse fuera del horario lectivo propiamente dicho, con acceso independiente".

De otro lado, se ha referido a la dotación de instrumentos, que originó a finales de 2024 la movilización que la comunidad educativa del Conservatorio al considerar que los instrumentos licitados inicialmente por unos 545.00 euros, más los que tenía en propiedad, no garantizaban una enseñanza de calidad en la nueva sede. De hecho, el pasado junio se publicó una segunda liictación más de 350.000 euros.

"Ya están llegando algunos instrumentos gradualmente. La semana pasada ya recibimos una primera partida de tres instrumentos, tres pianos verticales. Y conforme vaya avanzando la semana, a lo largo de este mes de septiembre y parte de octubre, esa dotación de la primera licitación, creo que estará completada", ha comentado.

En cuanto a la segunda licitación, el director del Conservatorio Superior de Música ha dicho desconocer "los plazos cómo van", aunque ha apuntado que "gradualmente pues irán estando aquí".

La plantilla docente está trabajando en la nueva sede desde el 1 de septiembre. Está compuesta por 63 profesores y se imparten tres especialidades: Instrumentos Sinfónicos, Flamenco, así como Producción y Gestión, distribuidas en 20 especialidades e itinerarios distintos.

Junto a la inversión en infraestructuras, cuenta con una dotación de equipamientos e instrumentos por valor de 904.365 euros. Así, "ya se encuentran en el centro tres pianos marca Yamaha modelo U3 y está previsto que en octubre estén en el centro el resto de instrumentos", según ha precisado el Gobierno andaluz.

El edificio, con entrada principal desde el paseo de España, se ubica en una parcela de 5.624 metros cuadrados y alcanza una superficie construida de más de 4.650 metros cuadrados.

Tiene forma de ele, dispone de un gran espacio interior con vistas a los restos arqueológicos existentes en la parcela y cuya puesta en valor está pendiente. Cuenta con un auditorio con capacidad para 295 espectadores y acceso independiente.

El conservatorio alberga como espacios docentes ocho aulas para enseñanza no instrumental, tres para música de cámara, una para música de conjunto, tres aulas colectivas de instrumento, trece de enseñanza instrumental individual, un aula para acompañamiento vocal, un aula de orquesta de 205 metros cuadrados, un aula de coro y movimiento, 16 cabinas de ensayo individual, cuatro cabinas de ensayo de música de cámara y percusión, así como dos talleres de reparación de instrumentos.

Acoge, asimismo, cinco aulas de repertorio con pianista acompañante, dos para acompañamiento armónico, dos de repertorio e interpretación orquestal, dos de creatividad y taller contemporáneo, un aula de percusión y un aula para másteres y doctorado. La zona docente se completa con diez departamentos, biblioteca y cafetería.

En el área destinada a administración, se localizan los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretaría; las salas para el profesorado y las asociaciones de padres y madres del alumnado y el propio alumnado; la conserjería, reprografía y archivo, entre otros espacios.

En el exterior, el centro disfruta de un porche de circulación y una azotea transitable cuya finalidad es servir de zona de descanso y esparcimiento. En el recinto también existen una superficie destinada al estacionamiento de vehículos del profesorado y una segunda entrada, desde la calle Federico Mayor Zaragoza, para el servicio y mantenimiento de los cuartos de instalaciones, almacenes y cafetería.

De este modo, el Grado Superior de Música tendrá sede propia, ya que, desde su aprobación en 2010, ha compartido la del Cosnervatorio Profesional, en la céntrica calle Compañía. La primera piedra se colocó en marzo de 2021, siendo consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda, y no ha estado libre de dificultades.

La empresa adjudicataria paralizó los trabajos en marzo de 2022 esgrimiendo la subida de los costes de materias primas y energías. Tras más de 14 meses y después de rescindir el contrato, las obras se volvieron a adjudicar y se retomaron en julio de 2023. Finalizaron el pasado agosto y ahora se acometen labores de remate, por ejemplo, de pintura.

