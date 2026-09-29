La Junta achaca a una prestación municipal el transporte escolar para 130 familias del IES Puebla de Vícar (Almería)

Archivo - Un autobús escolar. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha manifestado este miércoles que el servicio de transporte escolar que conecta los barrios de Archilla, La Gangosa y Las Cabañuelas con el IES La Puebla de Vícar, en Vícar (Almería) "corresponde al ámbito municipal" al tratarse de una "nescesidad de movilidad urbana" y no entre municipios.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz después de que el PSOE haya anunciado su respaldo a una iniciativa del Ayuntamiento en el Parlamento andaluz para reclamar que se mantenga un servicio que, hasta ahora, ha asumido la Junta y que afecta a unas 130 familias.

Desde la Administración autonómica han incidido en que, conforme a la actual normativa "aprobada durante la etapa del anterior gobierno socialista", "este servicio está destinado, con carácter general, al alumnado que debe desplazarse fuera de su localidad de residencia para acudir al centro educativo que le corresponde".

Con ello, han incidido en que los desplazamientos "dentro del propio casco urbano" de Vícar no constituiría, según han argumentado, un transporte escolar "interurbano", lo que situaría el servicio fuera de las competencias autonómicas.

No obstante, desde la Delegación Territorial de Educación han puntualizado que los alumnos del barrio de Archilla sí contarán con un servicio de transporte escolar prestado a través de la Junta durante este curso dado que es una parada "a extinguir" y "desaparecerá cuando los usuarios actuales terminen la escolaridad".