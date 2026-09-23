La Junta adjudica por 2,8 millones la ampliación del CEIP Andalucía de El Ejido (Almería) para duplicar sus plazas

Recreación del proyecto de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado por 2.867.666 euros las obras de ampliación y reforma del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería), que permitirán duplicar su capacidad desde los 225 hasta los 450 puestos escolares de infantil y primaria.

Los trabajos los llevará a cabo la empresa Jocon Infraestructuras S.L. y tendrán un plazo de ejecución de doce meses, según ha detallado la Junta en una nota.

La actuación permitirá transformar el CEIP Andalucía, actualmente de tipología C1, con una línea de educación infantil y otra de primaria, en un C2, con dos líneas por cada nivel educativo. La ampliación hará posible además la retirada de dos módulos prefabricados.

Para ello, se construirá un edificio de nueva planta conectado con los dos ya existentes, mientras que los aularios actuales se redistribuirán y reformarán. El centro ganará 1.898 metros cuadrados construidos y sus espacios podrán organizarse por niveles educativos.

La nueva edificación tendrá dos plantas. En la superior se ubicarán ocho aulas polivalentes para primaria, cuatro aulas de pequeño grupo, aseos y almacén. La planta baja albergará los servicios de uso común, con biblioteca, comedor y cocina, sala de usos múltiples y gimnasio con vestuarios.

También contará con un núcleo de aseos, así como con aseos y vestuarios de uso no docente, cuartos para instalaciones, limpieza y basura y otro almacén. Ambas plantas estarán comunicadas mediante un ascensor.

La conexión con los aularios actuales se realizará mediante una pasarela que enlazará la planta alta con el edificio principal existente, el de mayor antigüedad, donde se encuentran otras cuatro aulas polivalentes de primaria que completarán las doce de las que finalmente dispondrá el centro.

En la planta baja de este inmueble se reorganizarán los espacios actuales para albergar cuatro aulas de infantil con sus correspondientes aseos y aulas exteriores.

Otras dos aulas de infantil, hasta alcanzar un total de seis, se mantendrán en el segundo edificio existente en el centro, de una sola planta, donde también se encuentran los espacios de administración. En este inmueble se realizarán otras reubicaciones y una reforma para crear un aula de educación especial con aseo adaptado.

Las obras incluirán igualmente mejoras en el edificio principal con la reparación de la instalación eléctrica, los aparatos de calefacción y las carpinterías de puertas y ventanas. Asimismo, se actuará en los espacios exteriores para ampliar las áreas destinadas a porche, juegos de infantil y primaria, estacionamiento, jardines y huerto.

BIOCLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El aulario de nueva construcción dispondrá de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, apoyada en una instalación de paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad con una potencia instalada de 18 kilovatios.

El edificio contará también con calefacción por aerotermia y emisores de aluminio de baja temperatura, así como con un sistema de ventilación natural que controlará la calidad del aire interior mediante la apertura automática de las ventanas.

La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y cuenta con financiación europea del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.