La Junta de Andalucía bioclimatizará el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río (Córdoba)

Diego Copé (dcha.), durante su visita al el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, instalará un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río (Córdoba), centro ubicado en una de las localidades con mayor severidad climática de la provincia.

Así lo ha anunciado el delegado territorial, Diego Copé, en la visita que ha realizado a dicho colegio en la jornada de este viernes y en la que ha estado acompañado por el alcalde de este municipio del Alto Guadalquivir, Jesús Morales.

El CEIP Poeta Molleja, con más de 400 estudiantes en sus aulas, ya ha sido objeto de dos actuaciones en 2023, también relacionadas con el confort térmico, y con un presupuesto de más de 235.000 euros.

En concreto, se ha procedido a cubrir una pista polideportiva y a la sustitución de las antiguas ventanas del edificio de Infantil por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico, hojas correderas y doble acristalamiento.

En el cómputo general, la Junta de Andalucía ha invertido en centros educativos villarrenses desde 2019 más de 750.000 euros, incluida la puesta en marcha de otro sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el IES Nuestra Señora de la Estrella.

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo ha finalizado 324 actuaciones de creación, ampliación y mejora de infraestructuras educativas en la provincia de Córdoba, con una inversión superior a 60,6 millones de euros. Una parte importante de este esfuerzo se ha destinado a proyectos de climatización y bioclimatización.

En concreto, se han acometido un total de 136 obras de mejora del confort térmico, climatización e implantación de energías renovables, por un importe total de 31,7 millones, entre las que se incluyen 99 instalaciones de refrigeración adiabática.

El nuevo Plan de Bioclimatización anunciado por la Junta, en el que se incluye la actuación del CEIP Poeta Molleja, cuenta con una inversión en toda Andalucía de 30 millones de euros, beneficiando a 19 centros educativos cordobeses. Dicha cuantía se une a los 175 millones invertidos anteriormente.

Además y en paralelo, el Gobierno andaluz va a poner en marcha en el presente curso 25/26 un nuevo plan 'Mejora tu centro', dotado inicialmente con 55 millones de euros, para que los colegios y institutos públicos de la comunidad puedan mejorar la climatización y confort en sus instalaciones.