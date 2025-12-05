La Junta de Andalucía destinará 28 millones a la convocatoria de la Beca 6000 para el año 2026

Archivo - Estudiantes de bachillerato. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Participación e Inclusión Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha emitido una resolución por la que anuncia la convocatoria de la Beca 6000, a la que la Junta va a destinar en 2026 un "límite máximo" de 28 millones de euros. El abono de la beca será en un pago único una vez finalizada la evaluación ordinaria del curso académico y "una vez comprobado el cumplimiento de las obligaciones".

En la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press, la Consejería recuerda que esta beca busca "facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato y de ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional (FP)". El plazo de la beca 6000 empieza este viernes; en la última convocatoria beneficiaron de ella 11.500 estudiantes.

Para la concesión de la ayuda en el presente curso escolar (2025/2026), la Junta aplicará los siguientes umbrales de renta familiar: hasta 1.981 euros en la familia de un miembro; hasta 3.823 en la de dos; hasta 5.571 en la de tres; hasta 7.306 en la de cuatro; hasta 9.038 en la de cinco; hasta 10.731 en la de seis; hasta 12.386 en la de siete; y hasta 14.004 en la de ocho. "A partir del octavo miembro, se añadirán 1.617 euros por cada nuevo miembro computable de la familia".

Para la percepción de las cantidades, "será obligatoria la asistencia al centro docente", especifica la resolución. De hecho, se suspenderá en el que caso de que el alumno se dé de baja en el centro antes de que acabe el curso; cuando no haya asistido a un 15% de las horas lectivas, "salvo que las faltas se encuentren debidamente justificadas"; será "obligatorio haber superado con éxito la totalidad de las asignaturas cursadas; y "obligatorio superar con éxito la totalidad de la carga lectiva del curso en la evaluación final ordinaria".