La Junta de Andalucía invertirá este curso casi 100.000 euros en centros educativos de Rute (Córdoba)

RUTE (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), invertirá en el presente curso 2025/26 cerca de 100.000 euros en centros educativo de Rute (Córdoba), según ha anunciado este lunes el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, durante la visita que ha realizado a dicha localidad de la Subbética cordobesa, donde ha estado acompañado del alcalde de Rute, David Ruiz.

La primera de las dos intervenciones, ya finalizada, se ha llevado a cabo en el CEIP Los Pinos. Allí se han adecuado los espacios para la creación de aseos en el aula específica. La segunda, pendiente de adjudicación, beneficiará a la sede de la pedanía ruteña de Llanos de Don Juan, perteneciente al Colegio Público Rural (CPR) Blas Infante. En dicho centro se eliminarán barreras arquitectónicas con la construcción de diferentes rampas de acceso.

En el cómputo general, la Consejería ha destinado desde 2019 más de 1,3 millones de euros a la mejora de los centros docentes de Rute. Entre las inversiones más importantes destacan las instalaciones de un sistema de energía adiabática y refrigeración adiabática en el propio CEIP Los Pinos, en el IES Nuevo Scala y en el CEIP Fuente del Moral, donde también se procedió a la construcción del comedor.

Además, Copé ha aprovechado la visita a Rute para conocer una de las dos escuelas infantiles de la localidad adheridas al Programa de Ayuda a las Familias, la cual verá incrementada su matriculación al ampliarle el número de unidades que poseía.